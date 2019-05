LO QUE PERMANECE

A la que tengo ocasión, me sumerjo en bibliotecas ajenas a bucear entre sus tesoros. En una de estas, he topado con un par de libros de Albert Schweitzer, un señor al que si desconocen y lo googlean los va a dejar boquiabiertos (como me ha pasado a mí y como me pasa siempre que hago esto).

Es a Schweitzer, por cierto, a quien se le atribuye la conocida frase «Con veinte años todos tienen el rostro que Dios les ha dado; con cuarenta el rostro que les ha dado la vida y con sesenta el que se merecen», que traigo a colación del Premio Ciudad de Dénia que se entregará el próximo viernes al Centre de Formació i Associació de Persones Adultes Participants Francesc Bosch i Morata de Xàtiva. Y es que cuando somos jóvenes, nuestro entorno social influye en la formación y educación que recibimos. La vida nos ofrece o no oportunidades a nuestro paso, así que a los 40, eso es lo que llevamos. A partir de ahí, ya no tenemos excusa, sino interés o carestía del mismo.

Hoy en día, en nuestra parcela del mundo, tenemos acceso a la formación en distintos ámbitos. Desde distintos organismos públicos y privados, como este centro que ahora se premia, se facilita el acceso a la formación de personas adultas, para que de esta forma puedan complementar su educación o adquirir nuevos conocimientos.

Las posesiones materiales o la relevancia social son cosas que van y vienen porque la vida te sube y te baja caprichosamente. Pero la formación queda y es algo que nadie nos puede arrebatar. Por eso es tan importante invertir en educación, tanto en edades tempranas como en otros momentos de la vida, aunque sea solo para mejorar los niveles generales de comprensión lectora.

De todas formas, también tiene razón un compañero mío cuando dice que una sólida formación no nos convierte de per se en mejores personas, solo en personas mejor formadas. Que hay delincuentes con doctorados y premios Nobel sin estudios académicos. Y es cierto.