Pepa Font valora ahora volver a liderar la lista de CU Dénia «porque gente del partido me lo pide»

La portavoz de GD-CUPepa Font, junto a su compañero Miguel Llobell, durante un pleno celebrado en Dénia. / Tino Calvo La edil que encabezó en los anteriores comicios la candidatura con Gent de Dénia tampoco descarta que su formación se sume a la propuesta de Ciudadanos B. ORTOLÀ DÉNIA. Martes, 26 marzo 2019, 00:40

En apenas seis meses la concejala de Centre Unificat (CU), Pepa Font ha cambiado de opinión sobre su futuro en la política municipal. La edil anunció en octubre su renuncia a presentarse a las elecciones de mayo, así como su retirada de la política activa, pero a día de hoy no descarta volver a encabezar la lista de su partido. De hecho, la propia Font reveló ayer que algunos de sus compañeros en CU «me han pedido que sea la candidata», unas peticiones que la todavía edil está considerando.

Font aseguró que su continuidad en la cabeza de su partido está condicionada a una decisión conjunta de todos los miembros de la formación, la edil reveló que esta semana se reunirán para dilucidar dicha cuestión, «así como otras que también son de vital importancia».

Con estas palabras se refirió a la propuesta que han recibido por parte de Ciudadanos Dénia para adherirse a su proyecto. Ahora los miembros de CU se le abren dos frentes que deberán afrontar en los próximos días: decidir si siguen su camino en solitario o de la mano de la formación naranja; y en el caso de no haber acuerdo, si Font seguirá como número uno del partido o habrá que buscarle alguien que la sustituya.

Cs espera la respuesta para confeccionar la lista con Sergio Benito como número uno

A este respecto, la todavía número uno de Centre Unificat manifestó que el partido «no ha encontrado de momento el reemplazo ideal, personalmente había tanteado a varias personas pero al final no cuadran con el perfil. Además muchos de los históricos han decidido dar un paso atrás», por lo que Font es la cara más reconocible de la propuesta de CU.

Puede que la decisión de la edil condicione la postura final del partido. De hecho algunos miembros de CU, reveló Font, ya han mostrado su recelo a unirse al proyecto de Ciudadanos, que previsiblemente encabezará en Dénia Sergio Benito. Según Font, la respuesta no se sabrá hasta finales de semana, «hay mucho delo que hablar». De hecho el partido todavía no ha cerrado la puerta a repetir coalición con Gent de Dénia, aunque es una posibilidad que se antoja complicada, «no será fácil, pero hasta el último momento no se sabe», dijo la edil de Centre Unificat.

Hasta que Font y los suyos deshojen la margarita, Ciudadanos Dénia deberá esperar para poder confeccionar su candidatura. Una lista que previsiblemente contará con Benito como número uno, mientras que el segundo de abordo llegaría de las filas de CU si se sella el acuerdo, una oferta que al parecer habría realizado la formación naranja.

Aunque Benito no quiso adelantar acontecimientos, «hay que ir por pasos. Primero deberán confirmar si quieren unirse, además habrá que saber quienes estarán y como pueden encajar dentro del proyecto», dijo. Centre Unificat no ha sido el único partido que ha tanteado el grupo que lidera Benito. El propio edil reconoció ayer que había lanzado la misma propuesta de adhesión a los miembros de Gent de Dénia, pero «finalmente han decidido declinar porque quieren seguir con un proyecto en solitario, conservar su marca», afirmó.

Respecto a la confección de la lista, Benito indicó que «aunque ya hay algunos nombres pensados, todavía no se puede hablar de ella, porque ni siquiera se ha confirmado aún quién será el candidato. Aunque no se va a alargar mucho la espera».

De ratificarse su candidatura, sería la primera vez que Benito encabeza la lista del partido naranja, puesto que en los anteriores comicios la número uno fue Mari Martínez, quién dimitió «por cuestiones personales» en 2017.