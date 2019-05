HACER UN PENSAMIENTO

Pese a lo tristón del día de ayer, y posiblemente el de hoy, el jueves hizo una temperatura maravillosa por la noche, así que nos animamos a dar un paseo tranquilo y cenar en una terraza con solera de Dénia.

Nos sorprendió la poca gente que había por la calle con noche tan estupenda, y el gerente del local, al que conocemos de hace años, se acercó a saludarnos coincidiendo en lo mismo: poca gente para tan buena noche. Ya no en su establecimiento concretamente, sino en la ciudad, en el paseo, en la hora. Poca gente en general este mes, nos dijo, y su indignación fue poco a poco creciendo a medida que hablaba.

Que si tenemos demasiada oferta en Dénia para tan escasa demanda durante las temporadas bajas, que si muchos sólo dan servicio más que de comida rápida y que si «los que hacemos cocina tradicional, la de aquí, la buena, no podemos bajar los precios si queremos seguir dando calidad».

La liberal que llevo dentro le protestó con el mantra de la oferta y la demanda, pero en la confianza que nos tenemos después de tanto tiempo, movió la cabeza de lado a lado y me dijo que no se trataba de eso. Que lo de la ciudad de la Gastronomía está muy bien, pero por otro ha hecho que la apertura de locales dedicados a la restauración esté creando una de burbuja, y que no se puede competir a precio porque al final se pierde el dinero y al cliente.

Ante esta situación, proponía que se tomaran medidas como que se constatara la saturación y no permitieran abrir un nuevo local hasta que no cerrara otro. Sigo pensando, y se lo dije, que no es la solución, que el mercado se autorregulará, etc.

Me miró con cara de «es que ni puñetera idea tenéis lo que no os dedicáis a esto» y si no lo dijo en voz alta es porque rebosa de educación y respeto. Pero como hoy es jornada de reflexión y yo ya tengo ya mi voto claro, he decidido hacer esta columna del asunto porque tarde o temprano tendremos que 'fer un pensament' al respecto.