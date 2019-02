El peligro de «alegalidad» en el alquiler turístico sale a relucir en la gala del Cercle Empresarial Los premiados, con los representantes del Cercle Empresarial de la Marina Alta, las autoridades y los patrocinadores en la foto de familia. / José Iglesias Los Premios Cedma 2019 reconocen el esfuerzo y el trabajo de la familia Ferrer-Frogley, el Centro Comercial Portal de la Marina y Clínica Glorieta R. GONZÁLEZ Viernes, 1 marzo 2019, 00:41

La duodécima edición de los Premios Cedma congregó ayer a más de 300 personas en Baleària Port de Dénia para rendir homenaje a los galardonados de este año, la familia Ferrer-Frogley, Clínica Glorieta y el Centro Comercial Portal de la Marina. La gala, como es habitual, tuvo un marcado carácter reivindicativo y la presidenta del Cercle Empresarial, Sonja Dietz, aprovechó para repasar las asignaturas pendientes en la comarca y algún que otro revés que ha afectado al empresariado como la «decepción» por las trabas que presentaba la Ley de Turismo en un sector tan importante. De hecho alertó del peligro que de el alquiler turístico «vuelva a trabajar desde la alegalidad» debido a esos obstáculos.

Dietz hizo hincapié en el importante peso que tiene el sector turístico de la Marina Alta dentro de la Comunitat. Según detalló, el 20% de las plazas hoteleras y alojamientos en territorio valenciano y el 30% de los apartamentos turísticos se encuentran en esta comarca. Por ello, lamentó los obstáculos que se les ponen para desarrollar su actividad, y al que ahora se la ha sumado la reforma de la Lotup, que obliga a las viviendas en suelo rústico a pedir una declaración DIC y una licencia de apertura para el alquiler turístico.

Asimismo, criticó la falta de una administración moderna y adaptada a los nuevos tiempos y tecnologías que permita agilizar los trámites en vez de chocar con un bloque inflexible y la lenta burocracia.

Una reivindicación histórica y que no faltó en esta cita fue la del tren. Unos de esos regalos que «nunca llega», comentó. La presidenta se preguntó por qué no se movilizan todos para exigir la vertebración del territorio y apuntó que «nos falta un proyecto concreto, un líder y los seguidores». No obstante recalcó que los empresarios de la Marina Alta y la Safor han mostrado su compromiso y han cogido las riendas para liderar esta reclamación.

Tampoco faltaron menciones a la precariedad laboral, a la importancia de la formación de los profesionales y a la necesidad de una visión comarcal en materia de infraestructuras. Y, por supuesto, el urbanismo ocupó parte de su discurso, con «una legislatura más sin tener un Plan General Estructural en Dénia» o el sentimiento de sentirse «ninguneados» por el Consell en cuanto a las Normas Urbanísticas Transitorias.

Las palabras finales de Sonja Dietz de agradecimiento al comité ejecutivo y toda la directiva de Cedma sonaron a despedida. La presidenta acaba mandato en junio y no va a volver a presentarse porque «todo tiene su época» y ella se va a hacer a un lado porque tiene otros proyectos. Cedma aprovechó la ocasión para entregarle un regalo de agradecimiento a Dietz por su trabajo en defensa del empresariado.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Adolfo Utor, el presidente de Baleària, quien incidió en que a puertas de elecciones los empresarios «queremos estabilidad, política y eficiencia en la administración». E insistió en la necesidad de «más sosiego y tranquilidad».

Asimismo, Utor mencionó que estaban en una estación marítima en la que le gustaría que algún día hubiera una estación de autobuses y también de tren.

El último en cerrar los parlamentos fue el presidente de la Generalitat. Ximo Puig destacó en su intervención que el puerto de Dénia va a tener autonomía y que parte de los ingresos se quedarán en la ciudad. Además destacó la calidad de las empresas y los empresarios en tiempos de crisis. También señaló que hace falta que las infraestructuras se adapten a la realidad. Dijo que el tren de la costa lo van a exigir sin importar quién esté al frente del Gobierno de España.

En cuanto a los Premios Cedma, la familia Ferrer-Frogley; Christoph Meyer-Josten, Aurelio Quesada y Juan Olivert (Clínica Glorieta); y Carlos Fita (Portal de la Marina) recogieron los galardones y recordaron la trayectoria de sus negocios. Además, cada una de las tres empresas recibió una escultura diseñada por el artista Teo San José y 2.000 euros de LAS PROVINCIAS para desarrollar acciones publicitarias es este medio de comunicación. Sonja Dietz apuntó que estas distinciones era un «merecido reconocimiento a vuestro empeño, dedicación e implicación con vuestro entorno».