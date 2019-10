Pedreguer se convierte en la capital dels bous al carrer de la comarca durante las fiestas del Pilar La Comisión de Fiestas de 2020 decide celebrar por primera vez en el mes de octubre unos actos taurinos para recaudar fondos R. P. PEDREGUER. Lunes, 7 octubre 2019, 23:35

El municipio de Pedreguer vivirá este año unas fiestas del Pilar muy taurinas. Los miembros de la comisión de fiestas del 2020 han decidido organizar tres jornadas de bous al carrer para este próximo fin de semana (11, 12 y 13 de octubre). Se trata de la primera vez que la localidad, conocida como la 'Catedral del bou' en la Marina Alta, celebra festejos taurinos en pleno mes de octubre, «según nos han dicho los más mayores, nunca se habían celebrado por estas fechas». Esta programación, remarcan, tiene como objetivo «recaudar dinero para las fiestas que organizamos los festeros en verano. Sabemos que este tipo de celebraciones tiene bastante tirón, tanto en el municipio como en el resto de la comarca».

Apuntan que el consistorio se ha hecho cargo del habitual papeleo que requieren este tipo de actos, «tal y como hace en los festejos del verano».

Aunque este verano tuvo lugar una manifestación en contra de los bous al carrer en la que participaron más de 50 personas y en la que hubo algún que otro encontronazo con los partidarios de estos actos, los feteros creen que esta vez no habrá problemas. «Estamos convencidos de que no habrá problemas, todo transcurrirá con normalidad, porque aquí en Pedreguer los toros están muy arraigados, al que no le gustan, no suele venir».

La programación se completará con música y carretons para los más pequeños

La programación arrancará el viernes a las 19.30 horas con una inauguración a ritmo de batucada. Media hora más tarde tendrá lugar la primera suelta de varias vaquillas y un toro, de la ganadería La Paloma. Mientras que a la media noche se celebrará la segunda sesión, con otra suelta, esta vez por parte de la ganadería Crespo. La música abrirá la jornada y también la cerrará con la actuación de Dj Miquel a las 00.30 horas.

El sábado, día del Pilar, los actos empezarán a las 11 de la mañana con una sesión para los más pequeños. Espectacles Arte Mediterráneo organizará carretons durante una hora. Después, a mediodía, la primera suelta de vaquillas y toros, a cargo de la ganadería Crespo. Por la tarde, a las 17 horas, será Els Coves la encargada de la suelta.

Por la tarde, a las 18.30 horas habrá un pequeño descanso taurino, donde la música tomará el protagonismo con un concierto a cargo de Trilogy. Y a medianoche, volverán los toros y las vaquillas, de nuevo a cargo de la ganadería Els Coves. La velada volverá a cerrarse con una discomóvil.

La última jornada de festejos, el domingo 13, arrancará con un típico 'esmorzar' para los más pequeños a las 10.30 horas. Media hora más tarde tendrá cita con una nueva edición de carretons. A mediodía, otra suelta de vacas de la ganadería Fernando Machancoses. Y el cierre de los actos taurinos los protagonizarán los animales de la ganadería Benavent.