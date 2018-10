La patronal arranca el compromiso político de dar facilidades en licencias de alquiler turístico Bonig, junto a Pepe Císcar y la candidata del PP de Xàbia ante los representantes del sector. / Tino Calvo El alcalde de Dénia afirma que desde Urbanismo y Actividades se fijarán los formularios para que los afectados puedan obtener el certificado «lo más rápido posible» R. GONZÁLEZ DÉNIA. Viernes, 5 octubre 2018, 00:55

El Cercle Empresarial de la Marina Alta (Cedma) se reunió con el Ayuntamiento de Dénia para abordar los problemas que está acarreando la nueva Ley de Turismo por culpa del artículo 65 que obliga a obtener de los consistorios un informe de compatibilidad urbanística para que una propiedad se considere «vivienda de uso turístico». Los representantes de la patronal salieron bastante satisfechos de ese encuentro ya que consiguieron el compromiso de los representantes del equipo de gobierno de que a los empresarios se les darán facilidades para obtener ese permiso que ahora les requieren.

Desde la patronal apuntaron que el tono de la reunión fue positivo que el alcalde, Vicent Grimalt, y los concejales presentes se mostraron por la labor de ayudar en todo lo que esté en su mano, pues la Generalitat ha dejado a los ayuntamientos la tarea de emitir el certificado de compatibilidad. Una encomienda que ha pillado desprevenidos a las administraciones locales pues ni los técnicos de los ayuntamientos ni los planes generales están preparados para marcar en qué caso el informe debe ser positivo o negativo, lo que está bloqueando el proceso obtención de permisos.

Los representantes de Cedma subrayaron que, en principio, les han prometido que se exigirá lo mínimo para conceder el certificado, pues la intención municipal no es dar problemas, y que pronto sabrán el formulario y los requisitos a cumplir.

En ese sentido, hoy está previsto un encuentro para avanzar en esta cuestión. A ella acudirán representantes tanto de Cedma como de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Marina Alta (Aehtma) para perfilar y consensuar el formulario y la documentación necesaria que los solicitantes del certificado deberán aportar.

El alcalde de Dénia comentó que al Cercle Empresarial les explicaron que Turismo de la Generalitat quiere tramitar una moratoria de dos años para esta ley. Asimismo, Vicent Grimalt hizo hincapié en que desde la áreas de Actividades y Urbanismo se van a ver la manera de que hacer que el proceso de solicitud del certificado de compatibilidad sea fácil y que poder otorgar ese informe a los empresarios que lo soliciten «lo más rápido posible».

Al respecto, el primer edil subrayó que el turismo es el principal sector de la zona y que en ningún momento se plantean ser un obstáculo, por lo que se va a colaborar con él para encontrar pronto una solución.

El concejal del área de Actividades, Josep Crespo, insistió en que están preparando el formulario y la documentación que se pedirá que todo sea «más ágil». No obstante, matizó que se concederán cumpliendo ciertos requisitos, pues no se darán si no se tienen unos mínimos requeridos. También aclaró que los alquileres turísticos en el casco urbano no deberían tener problemas en conseguir el informe. Según apuntó, este tipo de alojamiento se va moviendo hacia las calles Loreto y Mayor y hacia el barrio de Baix la Mar.

Esta preocupación por la nueva ley no solo se ha dado en Dénia. También en Xàbia ha sido fuente de debate. Su alcalde, José Chulvi, señaló ayer que el tema ya se abordó en el último pleno. Allí ya se comentó que querían sentarse con el sector para profundizar en el tema del alquiler turístico y encontrar una solución «consensuada» para hacer bien las cosas. «En materia de apartamentos lo tenemos más o menos claro», dijo e incidió que lo que deberán esclarecer es la regulación de los chalés.

El primer edil subrayó que no ve la situación como un problema, sino como una oportunidad para hablar sobre todos los alquileres, incluso los no turísticos para intentar favorecer el acceso a los más jóvenes a una vivienda.