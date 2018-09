Tengo un amigo que pasa los veranos en la civilizada Suiza, lugar donde además de los carroñeros del dinero y algunos políticos fugados, también se acercan unos cuantos turistas a oxigenarse en su montaña, o como es el caso, de acogida familiar con los de su señora. Pues bien, me decía mi colega a su regreso, «este año Zurich estaba infestada de patinetes, y el que no se mueve con ellos no mola».

En las grandes ciudades españolas debe estar pasando algo parecido, porque cada vez se van viendo más estos pequeños e insonoros artefactos, obligando a estudiar normativas para la regulación de la movilidad de vehículos considerados híbridos, porque según la DGT, no son ni vehículo ni peatón.

Valencia ha optado por una cruzada contra ellos, y más concretamente contra el uso que se hace del espacio público, debe ser que al alcalde Ribó, tan aficionado a la bicicleta, rehúye de otras fórmulas de desplazamiento urbano sostenible. Por el contrario, Madrid aprobará este mes una nueva ordenanza de movilidad, permitiendo el uso de patinetes en ciclocalles, carriles bici y, por aceras a la velocidad del peatón, mientras que Barcelona, con ordenanza desde el pasado 1 de julio, limita su uso a actividades económicas y a las realizadas en grupo por zonas turísticas de la ciudad.

Me sorprende como a los humildes pescadores de mosca como yo, se nos exige para el buen desarrollo de nuestra actividad, un seguro de accidentes por si nuestro sutil látigo pudiera lastimar a alguien en plan Indiana Jones, pero a los que van en bicicleta o patinete, se les exime de la obligatoriedad del seguro y de la identificación del vehículo, en algunos casos lesivos e incluso mortales.

Quiero recordar que Dénia sigue siendo la capital de la comarca, teóricamente nodo de comunicaciones y ciudad de servicios, porque también aquí se tendrían que regular estas nuevas formas de desplazamiento, debiendo con ello convocar de urgencia al Consell de Mobilitat, incluso aunque el concejal no lo haya hecho nunca, incumpliendo así el correspondiente acuerdo plenario.