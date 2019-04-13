PASAS DE DÉNIA, EL POSTRE DEL REY

J. IGLESIAS. LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE HA REEDITADO EL FACSÍMIL DEL LIBRO 'GASTRONOMÍA ALICANTINA' DEL ALICANTINO JOSÉ GUARDIOLA ORTIZ, 1872-1946, DONDE SE RECOGEN LOS PRINCIPALES PRODUCTOS GASTRONÓMICOS DE CADA POBLACIÓN A PRINCIPIOS DEL PASADO SIGLO.
ESTA NUEVA EDICIÓN FACSÍMIL DE ESTE LIBRO CULINARIO FUE PRESENTADA ESTA SEMANA EN LA BIBLIOTECA DE DÉNIA POR JOSÉ BERNABEU-MESTRE, DIRECTOR DE GASTERRA; JOSEP FORCADELL, DIRECTOR DE PUBLICACIONES DE LA UA; ÁNGELES RUÍZ, PERIODISTA GASTRONÓMICA, Y EL COCINERO EVARIST MIRALLES, DEL RESTAURANT EL NOU CAVALL VERD DE LAGUAR.
LLÚCIA SIGNES, BIBLIOTECARIA DE DÉNIA, SE ENCARGÓ DE LA PRESENTACIÓN DE LOS PONENTES EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA DE DÉNIA DONDE SE DESGRANÓ EL LIBRO, QUE ENTRE OTRAS SINGULARIDADES, RECOGE EL MENÚ QUE OFRECIERON LAS AUTORIDADES DE ALICANTE AL REY FELIPE II CON PRODUCTOS DE LA PROVINCIA EN 1928. EL POSTRE DEL ALMUERZO REAL LO COMPUSIERON LAS 'PASAS DE DÉNIA' JUNTO A LOS 'PASTELES Y PELADILLAS DE ALCOY, ALMENDRAS DE VILLAJOYOSA, GRANADAS Y DÁTILES DE ELCHE, MANZANAS DE ALCOLECHA, PERAS DE IBI, NARANJAS DE ROJALES Y TORTADA DE ALMENDRAS' TODA UNA REPRESENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE ALICANTE.
EL MENÚ SE COMPUSO DE ACEITUNAS DE ONIL, LOMO DE ATÚN, Y SOBRASADA DE TÁRBENA COMO APERITIVO, MIENTRAS EL PLATO FUERTE FUE EL ARROZ CON COSTRA, PESCADO A LA MARINERA, PERDIZ DE LA ALBUFERA, ESPÁRRAGOS DE BUSOT Y FILETES DE TERNERA DE ORIHUELA. TODO CON VINO CLARETE Y TINTO DUPUY DE ALICANTE Y UN FONDILLÓN ALICANTINO DE 1872.
MIRALLES DESTACÓ QUE AL AUTOR LE GUSTABA COMER, BEBER Y VIVIR, Y QUE COMO DIPUTADO QUE ERA, TUVO LA POSIBILIDAD DE RECORRER TODA LA PROVINCIA DE ALICANTE EN ESA ÉPOCA Y TESTIMONIAR LOS PRODUCTOS MÁS CARACTERÍSTICOS DE CADA PUEBLO. JOSÉ GUARDIOLA Y ORTIZ RECONOCIÓ EL PAPEL DE LA MUJER EN LA COCINA, «AHORA ESTÁ DE MODA HABLAR DE LAS MUJERES EN LA COCINA PERO HAN ESTADO SIEMPRE». EL LIBRO RECOGE COMO PRODUCTOS DE CADA POBLACIÓN LA CIGALA DE XÀBIA, EL ARROZ Y CEREALES DE PEGO Y LAS PASAS DE DÉNIA, «ACREDITADAS DE ANTIGUO EN EL EXTRANJERO».