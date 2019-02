El PP pide la dimisión del gobierno de Benitatxell por «perder una subvención provincial de 200.000 euros» Los populares y Red denuncian que el alcalde «prefirió irse de vacaciones» y no convocó el pleno para aceptar la ayuda económica R. B. Miércoles, 13 febrero 2019, 20:46

El Partido Popular ha solicitado la dimisión del equipo de gobierno del Poble Nou de Benitatxell «por perder una subvención de casi 200.000 euros de la Diputación Provincial de Alicante para el asfaltado de caminos en las urbanizaciones. Según la portavoz de los populares en la localidad, Myra van't Hoff, el alcalde «prefirió irse de vacaciones antes que redactar un simple decreto para aceptar el dinero».

Según explican los populares, el departamento de Planes de Mejora a Municipios de la Diputación Provincial de Alicante envió el pasado 27 de diciembre al Ayuntamiento de Poble Nou de Benitatxell un escrito para comunicarles la concesión de una subvención por valor de 195.328,19 euros. Para recibir esta subvención, el Ayuntamiento tan solo tenía que emitir un decreto antes del 31 de diciembre reconociendo el gasto de cara al ejercicio 2019. Sin embargo, denuncia Van't Hoff, «el alcalde, Miguel Ángel García, prefirió irse de vacaciones de Navidad; el alcalde accidental, Toni Colomer, ni se molestó y, al final, los vecinos hemos perdido 200.000 euros porque ninguno de los dos ha cumplido su trabajo».

Van't Hoff recuerda que «este dinero era clave para modernizar y mejorar las urbanizaciones que lo necesitan, zonas donde viven los residentes extranjeros y que parece que al alcalde le interesan poco o nada».

La edil popular, junto con miembros del partido Red, han presentado la petición de un pleno extraordinario «ante la gravedad de los hechos ocurridos» en la que pedirán la dimisión de los tres concejales expulsados de Compromís, que alcanzaron el gobierno local «tras un pacto con un edil tránsfuga, Toni Colomer, y otra procesada por corrupción, Nieves García».

Para los populares, «un gobierno que pierde una subvención de 200.000 euros por desidia no merece continuar ni un minuto más».

Ante las acusaciones de los populares, desde el equipo de gobierno aseguraron que dicha subvención «de 198.000 euros de asfaltado no se ha perdido y llegará al municipio». Apuntan que la Diputación está llamando a los municipios que no autorizaron el gasto dentro del 2018, aunque no es el caso de Benitatxell que lo autorizó en junta de gobierno el 31 de diciembre».

El problema, explican es que el consistorio tiene de baja al secretario y su sustituta está «saturada de trabajo y todavía no ha podido remitir este acuerdo». Aunque remarcan que desde la Diputación «han confirmado dicho documento no deja de ser un trámite y lo importante es que el acuerdo se tomó entro del año. Además, si fuera necesario, el alcalde podría ratificarlo ahora con un decreto».

El ejecutivo lamentó que la oposición «siga con estas maniobras para intentar torpedear la labor municipal. Consideramos legítima la crítica pero en ocasiones puede perjudicar a los vecinos».