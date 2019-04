Esta semana pensaba en la última vez que fui a París. He escrito en esta columna sobre todas las ciudades que he visitado (al menos sobre las más importantes) pero creo que nunca lo he hecho sobre París. No sé por qué. Supongo que hay ciudades sobre las que se ha escrito tanto que sobran las palabras. A la vez, París (como un puñado de otras urbes emblemáticas) es difícil de narrar. Hay que sentirla bajo tus pies. Hay que disfrutarla y que padecerla. Solo así entiendes porqué tanto alboroto. Porqué tantas canciones. Tantos libros. Tantos poemas. Tantas películas. Tantas frases emblemáticas que tienen a la ciudad como sujeto o como objeto. Solo allí entiendes porqué se llama la ciudad del amor.

Hay infinitos «parises» dentro de París. Nadie puede contarte lo que se experimenta al sentarte en uno de los cafés que miran al Sena. Ni describir lo que se siente la primera vez que ves la torre Eiffel. Tienes que adentrarte en la ciudad y en sus barrios para saber qué significa París. Tienes que ver los colores y el ambiente multicultural de Le Marais. El Barrio Latino que enamoró a Cortázar y la zona entre Montparnasse y Les Halles en la que los protagonistas de 'Rayuela' se decían «Andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos».

Tienes que subir a Montmartre, instituido por los artistas que lo habitaron y le dieron esencia y que caminar por el bulevar de Saint Germain. Tienes que sentir el París rebelde, el insinuante, el descreído, el intoxicado. El París de la 'bohème'. Y por supuesto la Île de la Cité, el corazón de la ciudad. El lugar en el que se fundó París y donde se asienta Notre Dame, hace pocos días arrasada por el fuego. Sé que sus gárgolas lloraban, como lo hacíamos todos los que alguna vez nos hemos adentrado en ella. Porque nos pertenece un poco. Como el resto de la ciudad.

Sacha Guitry decía 'Être Parisien, ce n'est pas être né à Paris, c'est y renaître' / «Ser parisino no es haber nacido en París, sino renacer allí». Y ¿quién no ha renacido de algún modo mientras estaba en París?