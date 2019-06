Paidos se queda a las puertas de la final de la Segunda Zonal de baloncesto Las jugadores del Paidos. / LP J. Z. Viernes, 7 junio 2019, 01:10

Enorme y fantástica ha sido la temporada realizada por las componentes del conjunto femenino del Paidos Dénia Infantil que han sido finalistas de la Final de Segunda Zonal. Un encuentro donde perdieron ante el potente conjunto del Básquet Comenius por 53 a 12.

Este domingo se disputó en Enguera la gran final a la que el conjunto colegial accedió tras vencer en semifinales al CD Oriol. Junto al equipo y cuerpo técnico se desplazó una expedición de alrededor de 50 personas, para vivir por primera vez la experiencia de jugar una final.

El partido inició con muchos nervios de las colegialas, y con un rival enfrente muy curtido, físicamente y técnicamente superior al nivel de sus oponentes. No obstante, las niñas del Paidos Dénia no bajaron los brazos en ningún momento y no dejaron de defender sus colores ni de disfrutar del encuentro.

El resultado final de 53 a 12 aunque es amplio, no quita méritos a este grupo de jugadoras en el que muchas dieron el salto de competir en liga local a una liga federada este mismo año, consiguiendo ser el segundo mejor equipo de la categoría. Este grupo de jugadoras y el cuerpo técnico se despide así de una magnífica temporada, tanto a nivel deportivo como grupal, disputando más de 40 partidos y sumando experiencias positivas como haber acudido a disputar el Torneo Nacional de Marina d'Or.