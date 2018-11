Sin pacto con CU y renovación pero sin olvidar los orígenes Viernes, 16 noviembre 2018, 00:41

Si la retirada de Miguel Llobell sigue en el aire, lo parece confirmarse es la decisión de que GD y CU separen sus caminos en los próximos comicios. De hecho Juan Pons explicó ayer que los resultados del pacto «no han sido los que se esperaban, por lo que lo mejor es no seguir con la coalición». Según Pons, GD quiere conseguir volver a los orígenes, «recuperar los valores con los que fue fundado el partido por Pepe Crespo, es decir, trabajar por y para la gente de Dénia». Aunque comparet la segunda idea, Llobell no quiso adelantar acontecimientos y aseguró que la decisión de romper el pacto con CU «todavía no se ha plantado en el partido y deberá debatirse en la próxima asamblea».