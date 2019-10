Orba impulsa un proyecto para acabar con la Xylella y fomentar la biodiversidad Campo de almendros afectado por la Xylella situado en el término municipal de Alcalalí. / B. Ortolà La iniciativa consiste en la colocación de unas cajas nido para que puedan resguardarse distintos pájaros, murciélagos e insectos B. ORTOLÀ ORBA. Martes, 8 octubre 2019, 23:53

El municipio de Orba ha iniciado un ambicioso proyecto con el que pretende reducir la presencia de algunas plagas como la Xylella o la procesionaria, tan extendidas en la comarca, impulsando la biodiversidad en la zona. Se trata de una iniciativa que nació en un taller de ciencias naturales del espacio educativo Ojo del Agua, en el que participa la asociación 'Terra Virens, Naturaleza, Cultura y Juventud', que consiste en la colocación de una serie de cajas, de un tamaño lo suficientemente grande como para albergar diferentes especies (aves e insectos), en un entorno natural. El objetivo es aumentar la fauna en los espacios donde se colocan para que interactúen con el entorno y faciliten un mejor control de plagas (tanto de insectos como la Xylella).

Las cajas son similares a otros dispositivos que facilita la Generalitat, aunque las primeras tienen diferentes habitáculos para distintas especies, mientras que las segundas tan solo pueden albergar un tipo de animal. El tamaño de las nuevas cajas es también más grande (17 centímetros de ancho y 40 de alto); además están fabricadas con madera sostenible de pino sueco y tienen una durabilidad de entre 10 y 15 años.

Este es un invento de Francisco Volante, vecino de Huelva. Tras comprarse un terreno en una dehesa, se dio cuenta de que había disminuido el sonido de la fauna, aquel que escuchaba en sus paseos de pequeño. Un fenómeno que se debía al mal estado de los árboles, fruto de la presencia de enfermedades como la 'Seca'. Como consecuencia, la fauna también se reducía.

Pero tras probar su invento consiguió rebajar la presencia de dicha plaga, así como la del mosquito común. Gracias a ello, logró fortalecer los árboles. El éxito ha sido tal que ya hay repartidas cerca de 12.000 cajas por las comunidades de Andalucía y Extremadura.

Ahora el proyecto se ha importado a la Marina Alta con la colaboración de 'Terra Virens'. Según David Cartagena, uno de sus miembros y responsable del taller de ciencias naturales de Ojo de Agua, «vimos que la Seca y la Xylella tienen algunos puntos en común, por lo que pensamos que aplicando el método de Volante se podrían obtener resultados beneficiosos en esta zona tan golpeada por esta bacteria».

Para ello había que intentar aumentar la fauna que, según Cartagena, es reducida debido a la gran presencia de pinos en la zona, «no son árboles en los que las aves puedan anidar fácilmente». Por esta razón apostaron por las innovadoras cajas, aunque la dificultad para instalarlas, precisaba la presencia del propio inventor.

«Nos comentó que tenía que supervisar la zona porque no se pueden colocar en cualquier sitio. Hay que tener en cuenta que no les puede dar el sol, para que no se calienten en exceso». También es importante el mecanismo de seguridad, «se deben situar en espacios donde no los depredadores no puedan llegar con facilidad».

Otro aspecto a tener en cuenta radica en que la caja nido esté bien sujeta, que no se mueva con el viento, «porque a los murciélagos no les gusta el movimiento continuo, prefieren la quietud durante su descanso». En definitiva, hay que buscar el árbol adecuado, por lo que el proyecto va poco a poco.

Hasta la fecha se han colocado ya 22 cajas en el término municipal de Orba. De hecho, Cartagena apunta que el ejecutivo local fue el máximo valedor de la iniciativa, «tras presentársela, quisieron involucrarse. Nos dijeron que ya habían empezado un proyecto con cajas nido para aves insectívoras y otras de refugio para los murciélagos. Decidieron financiar diez dispositivos». El precio de cada una de las unidades ronda los 100 euros.

Además del municipio orbero, también se han instalado cajas en localidades colindantes: una en Benidoleig, otras dos en Alcalalí y Gata de Gorgos, y dos más en Pedreguer, concretamente en el Jardí de l'Albarda. El objetivo es «colocar estos nidos por toda la comarca», indica Cartagena.

En cuanto a los resultados, el miembro de 'Terra Virens' matiza que puede variar dependiendo del entorno, «hay algunos factores a tener en cuenta como la fauna que exista en la zona, así como las condiciones en las que se encuentre la flora, según lo afectada que pueda estar por una plaga». También hay que tener en cuenta de qué tipo es dicha plaga. En el caso de la procesionaria, comenta Cartagena, «es un lepidóptero instalado desde hace tiempo en zona cuya presencia siempre se había mantenido a raya. Pero al no tener un depredador, ha aumentando de forma desproporcionada».

Protestas

Pese a lo ambicioso del proyecto, la realidad en la Marina Alta sigue siendo la de la devastación en los cultivos de almendros a causa de la Xylella. Por ello desde el Colectivo Agricultors de la Marina Alta demandaron esta semana a la conselleria de Agricultura y Medio Ambiente «mayor implicación en la gestión para acabar con la plaga; en los planes de acción integrados en el respeto al medio ambiente, con medidas respetuosas y serias e integradas».