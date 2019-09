La oposición de Dénia recurre a la Generalitat para saber cómo está el Plan General Estructural Concejales de Gent de Dénia, Partido Popular y Ciudadanos, ayer, antes de comparecer para hablar del PGE. / R. G. PP, Ciudadanos y GD recriminan la «falta de claridad y transparencia» del ejecutivo local y se dirigen a la conselleria en busca de información R. GONZÁLEZ DÉNIA. Martes, 17 septiembre 2019, 00:10

Partido Popular, Ciudadanos y Gent de Dénia (GD) tienen dudas sobre cómo se encuentra el Plan General Estructural (PGE) de la ciudad que se aprobó en abril y ayer mostraron su preocupación en cuanto a una posible caducidad de la fase ambiental el pasado agosto. Al no conseguir respuestas del gobierno local, estos partidos de la oposición han optado por recurrir a la Generalitat.

Las tres formaciones han decidido ir de la mano en esta cuestión y hoy presentarán una petición a la Conselleria de Política Territorial para tratar de obtener información ante lo que con que consideran una «falta de claridad y transparencia» por parte del ejecutivo local. Según recalcaron los representantes de estos partidos, desde el 18 de julio no les han proporcionado información y la que les facilitaron ese día no sirvió para calmar su desasosiego, no para incrementarlo.

Mario Vidal, edil de GD, remarcó que no duda de que el equipo de gobierno haya trabajado mucho, pero matizó que no ha arreglado los problemas sino que ha creado más. Además, incidió en que no entendía que no se hubiesen subsanado deficiencias que ya presentaba la versión del documento de 2017. También lamentó que la actitud del departamento de Urbanismo de Dénia al considerar que está rechazando solicitudes de licencia que cumplen con las Normas Urbanísticas Transitorias (NUT), que son las que están en vigor en este momento, porque no se adecuan a un PGE que todavía no ha recibido el visto bueno definitivo.

En ese sentido, la portavoz de Cs, Susana Mut, hizo hincapié en que las NUT están en el juzgado y que Dénia podría quedar en una situación complicada si los tribunales anulan esas normas. Ante esa posibilidad se cuestionó «con qué documento nos guiaremos en el urbanismo de Dénia?».

Por todo ello, el concejal popular José Antonio Cristóbal criticó la «poca transparencia» del ejecutivo local y se preguntó si estaba «ocultando» información necesaria para los grupos municipales.

La oposición aprovechó para repasar lo sucedido desde abril con el PGE. Según detalló, en mayo ya se detectaron importantes deficiencias a subsanar y que el arquitecto del proyecto respondió a las relativas a Costas con un oficio del arquitecto redactor con «su criterio personal». Ese mismo mes, la conselleria avisa de fallos por arreglar. En junio, un informe de la subdirección general ponía de relieve dos cambios importantes respecto a la versión de 2017, ya que aumentaba la zona verde del Bosc de Diana por la inundabilidad y se creaba una nueva zona urbanizable en Madrigueres Nord.

Mut lamentó que Compromís no se hubiera sumado a la petición. El portavoz de la formación nacionalista, Rafa Carrió, le respondió que era por «coherencia», al haber formado parte de la redacción del PGE. A partir de elecciones ya no tuvieron más información. La próxima semana mantendrá un encuentro con la conselleria, avanzó, y va a pedir una reunión al alcalde para hablar sobre el pormenorizado.