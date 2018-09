Qué pena, penita, pena

Esta semana, paseando por la zona de la marineta y colindantes, me he sorprendido al ver cuánto trabajo se está llevando a cabo por parte de este ayuntamiento para la celebración del DNA que tiene lugar este fin de semana.

He visto, como todos aquellos que pasean a lo largo del día por esa zona, cómo se han podado los setos, cómo se han limpiado las playas (por fin, ¡aleluya!, aunque estemos ya en otoño), cómo se ha dejado como una patena el paseo (el resto del año nanai de la China) , cómo se han retirado las piedras que han arrastrado las lluvias de esta semana ( tema que hemos tenido que reiterar en varios plenos con fotos inlcuídas para que se nos hiciera caso y evitar algún que otro accidente de motocicleta) y cómo se han puesto unas plantitas blancas muy monas en los maceteros de delante del Club Naútico hacia la Marineta (qúe pena , penita pena , que no se haga durante todo el resto del año).

Y, todo esto, me ha hecho pensar: «¡qué pena que no tengamos un DNA todos los meses!»

Y qúe pena que ese DNA no se pudiera celebrar en otras zonas de Dénia para que estuviera limpia, aseada, con plantitas tan monas y todo hecho con tanto cariño y esmero por parte del Muy Ilustre. Porque sepan Ustedes, que el Sr. Alcalde estaba esta mañana, a primera hora, supervisando todos estos trabajos para que estén como los visitantes de este fin de semana se merecen.

Y ustedes se preguntarán, ¿acaso los vecinos de este municipio que somos los que pagamos los impuestos y todos aquellos que nos visitan a lo largo del año que gastan aquí sus dineros y nos ayudan a que la agonía sea menor no se merecen tener Denia como va a estar esa zona este fin de semana? Pues eso.

Dicho todo esto, esperando que el tiempo nos acompañe y sea todo un éxito (no sólo para esa zona sino para todas las de nuestra ciudad) y deseando que todos aquellos que vienen de fuera no dejen la ciudad desierta (como pasó el año pasado) y se paseen por nuestras magníficas calles, aunque sucias y en obras, y puedan acceder a todos los comercios y restauradores de nuestra Denia y se gasten sus dineros aquí, les repito: «¡Qué pena que no haya un DNA todos los meses en Dénia».