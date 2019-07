Ondara quiere una plaza de toros sin humos y anima a los vecinos a no fumar en las fiestas El alcalde José Ramiro y los ediles Mari Carmen Velázquez y Miguel Gomis durante la presentación de la campaña. / LP El ejecutivo pone en marcha una campaña de cartelería y megafonía en la que se invita a no encender cigarrillos durante los actos B. ORTOLÀ ONDARA. Viernes, 19 julio 2019, 00:03

El ejecutivo de Ondara quiere acabar con el mal hábito de fumar, al menos durante los actos que se celebren en la plaza de toros del municipio durante las fiestas patronales de Sant Jaume. Para ello ha diseñado la campaña de concienciación 'Por una plaza sin humos' con la que pretende que descienda el número de fumadores durante los actos que se celebran en este recinto.

Según explicó ayer el alcalde José Ramiro, «queremos mejorar la convivencia y salud para todos y todas». El primer edil reconoció que ha habido quejas y peticiones para que la plaza esté libre de humos, «especialmente porque hay muchos niños durante la programación de fiestas, pero no es posible porque no se puede prohibir fumar en espacios abiertos». Por ello, apuntó, el ejecutivo ha optado por informar a través de cartelería, «habrá varios en cada uno de los vomitorios de la plaza». También se lanzarán mensajes a través de la megafonía «con los que se invitará a la gente a dejar el tabaco, al menos durante el tiempo que duren los espectáculos que se celebren allí dentro», comentó Ramiro.

El ejecutivo presentó ayer la campaña dirigida conjuntamente por las concejalías de Sanidad y Fiestas. Los ediles responsables de estos departamentos, Mari Carmen Velázquez y Miguel Gomis remarcaron la importancia de dejar sin humos la plaza, «aunque es un espacio al aire libre, cuando una persona fuma no solo perjudica a su propia salud, sino que afecta y molesta a las 40 personas que tiene a su alrededor».

El alcalde recuerda que es una medida informativa por lo que no se multaráLos responsables del trinquet municipal también colocarán carteles en el recinto

La medida cuenta con el apoyo del Departamento de Salud Pública de Dénia, «nos han comentado que se trata de una buena iniciativa que creen que sería necesaria implantar a partir de ahora en todos los festejos».

Pese al apoyo, el alcalde reconoce que la iniciativa puede tener detractores, «está claro que la campaña tendrá aceptación para un 80% de la población de Ondara, siempre habrá quién prefiera hacer caso omiso, simplemente porque le guste fumar mientras está disfrutando de la fiesta».

Pero el munícipe apela a ese 80% de la población para que fomente mejores hábitos entre los fumadores, «puede que algunos vecinos intenten convencer al que tiene el cigarrillo en la mano a que no lo encienda, esperamos que sea un efecto cadena positivo. A lo mejor, al ver la cartelería, escuchar los mensajes por megafonía y observar que a su alrededor la gente prefiere no fumar, sea una medida de 'presión' para que cese en su intento de echarse un cigarrillo».

Ramiro remarca que dicha presión «debe ser positiva, no puede tornarse negativa». Recuerda que en los espacios al aire libre «cada uno puede hacer lo que quiera, y la convivencia debe ser lo primordial». El munícipe apela a sentido común, «hay que intentar evitar un conflicto entre fumadores y no fumadores, las cosas se pueden pedir con educación, hay que recordar que no hay ninguna prohibición ni sanciones, no va a venir un policía obligar a apagar un cigarrillo».

Los agentes, indicó el primer edil, tan solo actuarán cuando haya un altercado, «solo en esa situación la policía puede invitar a salir a la persona que provoque un conflicto».

El primer edil reconoció que en ediciones anteriores se ha vivido alguna de estas situaciones, «pero por suerte siempre ha acabado habiendo buen entendimiento entre ambas partes».

Ampliar a otros espacios

Si la iniciativa sin humos obtiene buenos resultados durante las fiestas, el ejecutivo tiene en mente ampliar la propuesta en otros actos. «Ya nos han felicitado», comentó Ramiro.

De hecho el personal que gestiona al trinquet municipal ha pedido al ejecutivo local que les confeccione una cartelería similar a la que se utilizará durante los festejos. «Quieren que el trinquet sea también un espacio sin humos».