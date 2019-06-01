ONDARA, BODEGA DE LA MARINA ALTA

J. Iglesias. BODEGAS Y PRODUCTORES DE VINO DE LA COMARCA SE PRESENTARAN EL PRÓXIMO SÁBADO EN LA NUEVA FIESTA DEL VINO ORGANIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE ONDARA, CON UN ENCUENTRO ENTORNO A LOS VINOS DE LA MARINA ALTA CON ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO DESDE LAS 11 DE LA MAÑANA HASTA LA MEDIA NOCHE.
LA ORGANIZACIÓN QUIERE DAR A CONOCER, POR MEDIO DE CATAS, LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA VINO DE LOS PUEBLOS PARTICIPANTES EN UN CIRCUITO CIRCULAR DEL EMBLEMÁTICO EDIFICIO DE EL PRADO.
PARA NO DEJARSE NINGUNA BODEGA LA VISITA SE REALIZARÁ CON UN PASAPORTE DE LOS VINOS DE LA MARINA QUE LOS ASISTENTES PODRÁN COMPRAR DENTRO DEL MISMO RECINTO JUNTO CON UNA COPA SERIGRAFIADA, QUE PERMITIRÁ PROBAR LOS VINOS DE CADA BODEGA Y RELLENAR EL CORRESPONDIENTE ESPACIO DESIGNADO DENTRO DEL PASAPORTE.
EL PRECIO DEL PASAPORTE ES DE SEIS EUROS, INCLUYENDO LA COPA Y LAS CATAS DE LAS BODEGAS, Y SE PODRÀ ADQUIRIR DENTRO DEL RECINTO DEL PRADO.
UN TOTAL DE 16 BODEGAS PARTICIPARAN EN ESTE EVENTO IMPULSADO POR EL MACMA Y LA CONCEJALÍA DE PROMOCIÓN ECONÒMICA DE ONDARA.
LA II FERIA DE LOS VINOS DE LA MARINA ALTA CONTARÁ CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SIGUIENTES BODEGAS Y PRODUCTORES: ASSOCIACIÓ BANCALS DE VI; BODEGAS COOPERATIVA DE TEULADA (TEULADA); BODEGAS PARCENT (PARCENT); BODEGAS GUTIÉRREZ DE LA VEGA (PARCENT); BODEGAS XALÓ (XALÓ); BRIGÀ DE XOC (XALÓ); CELLER ALT DE BENIMAQUIA (TEULADA); CELLER LES FRESES (JESÚS POBRE); CURII UVAS & VINOS (XALÓ); BODEGAS FONDARIUM (ONDARA); JOAN DE LA CASA (BENISSA); M DE ALEJANDRÍA (TEULADA); PEPE MENDOZA CASA AGRÍCOLA (ALFAZ DEL PI); UVAS CABRERA (BENISSA); AIDA Y LLUÍS; Y MANU GUARDIOLA VITICULTOR. JUNIO ARRANCA CON LA PROMOCIÓN DE VINOS.