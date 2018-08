Once equipos disputan el 'Torneo de agosto' de fútbol sala de Acydma La competición, dividida en tres grupos, contará con la participación de Bodegas Aguilar, el conjunto que se llevó el título la pasada edición J. ZAMORA DÉNIA. Viernes, 10 agosto 2018, 00:22

La Asociación Cultural y Deportiva de la Marina Alta, (Acydma),ha puesto en marcha su tradicional 'Torneo de agosto Acydma', donde estará el vigente campeón, Bodegas Aguilar, que tratará de defender el título conquistado el año pasado, ante diez equipos más.

La competición que comenzó el lunes 6 de agosto se prolongará hasta el último día de presente mes. Los once conjuntos que participan han sido divididos en tres grupos, dos de cuatro equipos y uno de tres, que jugarán entre ellos, es decir, a modo de liguilla.

Se clasificarán para la eliminatoria de cuartos de final los tres primeros de los grupos A y B, y los dos primeros del grupo C. Los emparejamientos de cuartos son el primero del grupo A, contra el tercero del grupo C. El primero del grupo B contra el segundo del grupo C. El primero del grupo C, contra el tercero del grupo A y el último duelo será el que jueguen el segundo del grupo A contra el segundo del grupo B.

Los vencedores de estos encuentros se medirán en las semifinales y la organización ha designado que la final se juegue el viernes 31 de agosto en el pabellón cubierto del polideportivo a las 20:30. El resto de encuentros de este torneo tienen como escenario la pista del frontón del polideportivo en horarios de 20 y 21 horas.

En el grupo A están jugando los equipos de González Barber, Fisio Estevez, Mik Mik y Folixa-Juaniquito. En el grupo B, están encuadrados las formaciones de Bodega Aguilar, Casa Llobell, H. Nou Romá y en el grupo C, lo forman; Maristas, Baleària y P. Denipool.