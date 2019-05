Mut: «Aún no he oído hablar a Grimalt sobre qué hará con la nefasta estación de autobuses» La candidata popular de Dénia afirma que entre los «logros» que el PSPV difunde falta esa infraestructura, «la única obra que no proyectó el PP como se ejecutó» R. D. DÉNIA. Martes, 21 mayo 2019, 01:09

María Mut, cabeza de lista del PP de Dénia, afronta la semana final antes de las elecciones del 26M con mucho positivismo, con la ilusión de liderar una candidatura popular por primera vez, pero con la experiencia de haber formado parte de gobierno municipal y, además, conocer a la perfección la administración. Mut sacó ayer la relucir una de las infraestructuras realizadas por el actual ejecutivo que más críticas ha suscitado. Según dijo, «aún no he oído hablar a Grimalt sobre qué hará con la nefasta estación de autobuses».

La candidata del PP espera que el líder del PSPV y actual alcalde, Vicent Grimalt, comente qué solución piensa darle a la población sobre esta infraestructura. Según recordó, «llevamos gastados más de 300.000 euros y sigue sin ser definitiva».

Por otro lado, la alcaldable popular apuntó que considera «lamentable que el PSPV viva de lo que hicieron otros». Al respecto, María Mut subrayó que el actual equipo de gobierno, integrado por socialistas y valencianistas «simplemente ha ejecutado aquello que dejó el PP encima de la mesa. No ha aportado nada por sí mismo».

En ese sentido, hizo hincapié en que en el listado de «logros» del PSPV que los socialistas están repartiendo por Dénia «no he visto la estación de autobuses, casualmente es la única obra que no proyectó el PP tal y como se ejecutó». Una actuación que generó muchos reproches por numerosos vecinos al considerar que está mal diseñada y que los autocares grandes no pueden entrar bien dentro y que para fuera para evitar tener que hacer múltiples maniobras. Por ello, espera que el candidato socialista explique lo que tiene pensado para dar respuesta a una infraestructura tan importante para la capital de la Marina Alta

Referente a los últimos sondeos electorales, la número uno del PP cree que «no es la primera vez que las encuestas le dan a un partido unos datos y al final acaban siendo muy superiores». Según señaló, las dos que se han hecho públicas en los últimos días se efectuaron sobre el 1,5% del electorado y «no son datos de excesiva relevancia». Pero también apuntó que «aún así, no hay que relajarse y pelear hasta el final. Somos conscientes de la segmentación del voto, y cree que debemos convencer a nuestros votantes que para superar a la izquierda hay que concentrar el voto en el Partido Popular.

Además, según recalcó la propia María Mut, «somos el único partido que está presentando una hoja de ruta clara sobre la Dénia que queremos, con ideas concisas y proyectos finales. Otros simplemente están vendiendo humo».