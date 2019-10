Octubre es de esos meses discretos que nadie parece tener demasiado en cuenta. No posee el glamour de julio, por ejemplo, con ese inicio de vacaciones y fiestas en la playa, ni tampoco la alegría navideña de diciembre, ni las fiestas de marzo, ni las aguas de abril. Por no tener, octubre no tiene ni la maldición de las cuestas de enero que se prolongan a febrero. Los alemanes, que en esto saben lo que se hacen, ya se lo olieron en su día y se pusieron a celebrar la Oktoberfest para dar relumbre a un mes tan discreto, trabajador y admirable, y como en la comarca tenemos abundancia tanto de residentes germanos como de ganas de fiesta, pues nos hemos apuntado. (Si se perdieron la de Calp, aún están a tiempo de ir a Moraira este fin de semana).

También se acerca, tímida aún, la polémica por la celebración de Halloween, lo que me ha dado en pensar por qué asumimos con alegría y sin censuras una fiesta que en el fondo consiste en ponerse ciego a salchichas y cervezas (que me perdonen los puristas por tamaña reducción) y en cambio no sentimos piedad alguna por una fiesta de disfraces macabros, caramelos y gominolas.

He oído argumentos de todo tipo: que si es una fiesta importada, que si es una celebración puramente comercial, que si es una invasión del imperialismo cultural, que si le quita la solemnidad a la celebración de Todos los Santos... Si lo piensan bien, y salvo por la solemnidad, prácticamente todos los argumentos los podríamos aplicar a la Oktoberfest, y en cambio como que a la fiesta alemana le tenemos más gusto. Quizá por lo de la cerveza. Todavía no hay grandes empresas cerveceras implantadas en la comarca, pero sí existen pequeños productores, como Cervezas Dé o Cervecería de la Marina Alta (La Abadía), ambas con sede social en Dénia, que están haciendo cosas muy interesantes.

¿No estaría bien rendir un tremendo homenaje al discreto mes de octubre a la alemana pero con cervezas dianenses y embutidos de Xaló, por ejemplo? Ahí lo dejo.