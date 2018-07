Quizá es porque vengo de familia agricultora que me duele en el alma lo que está sucediendo en la comarca con la Xylella fastidiosa. Esta semana, la Conselleria ha detectado el octavo brote en la Marina Alta y eso significa más almendros arrancados y más extensión de terreno infectada.

Me asombra sobre todo el escaso interés social despertado. Salvo las organizaciones agrarias, cuyo interés es obvio y legítimo en este asunto, y con la única excepción del Cercle Empresarial de la Marina Alta, que ha entendido la afección transversal de la cuestión, no he visto que el tema preocupara lo suficiente como para llegar a formar parte de la agenda política de forma potente.

Imaginemos que en vez de hablarles de «brotes de Xylella» estoy hablando de «incendios». No es broma. Por cada árbol infectado se van a arrasar parcelas enteras, así que el resultado final es en cierta forma similar.

Dirán que exagero, y les doy la razón. Pero piensen por un momento: es imposible saber dónde se localizará el próximo árbol infectado de Xylella y si finalmente de los almendros pasará a la vid, o a los olivos. Y no hay prevención posible, solo la suerte de llegar a tiempo.

Una vez detectado, procedemos a arrasar un terreno. Al propietario le ofrecen una pequeña indemnización, que en el caso de que viva de su producción agrícola no le llega, y en el caso de que lo tenga como complemento o sentimentalismo, pues tampoco le gustará.

Está por ver, además, si les quedarán ganas de replantar en un futuro inmediato. Puede que tengamos suerte y encuentren un pie fuerte, o puede que justo ahora que se estaba recuperando el espacio rural las tierras vuelvan a abandonarse.

Los espacios arrasados no atraen a turistas tampoco y sin rendimientos agrarios, ni turísticos, con una industria escasa, volveremos a la despoblación del interior.

¿Que si quiero alarmar? Sí, quiero. Porque no se nos puede decir desde un despacho «hay que volver a la agricultura», para acto seguido dejar a su suerte a cientos de agricultores.