Las obras del futuro centro de día de Ondara sufren vandalismo y el encargado es agredido La parcela en la que ya están trabajando las máquinas y donde han pintado «terreno ilegal» sobre el suelo. / R. González El equipo de gobierno condena estos actos «intolerables» y el alcalde asegura que el proyecto va a seguir «sí o sí», ya que es de interés público R. GONZÁLEZ ONDARA. Viernes, 4 octubre 2019, 01:14

El inicio de la construcción del centro de día para personas mayores en la zona de Tossals de Ondara ha sido ha sido de todo menos tranquilo. Las obras comenzaron la semana pasada y desde entonces han sufrido varios actos vandálicos e incluso un vecino, que está identificado, ha agredido al encargado.

El equipo de gobierno denunció ayer el boicot a esta actuación. El alcalde, José Ramiro, condenó estos hechos, que tildó de «intolerables», en especial la agresión que tuvo lugar el martes. El primer edil relató todo lo sucedido desde el pasado 26 de septiembre y aseguró en que no entendía que este proyecto tan «anhelado» provocara «un rechazo tan grande», sobre todo porque se trata una instalación beneficiosa para el pueblo, que no genera molestias y que, además, no tiene impacto visual al ser solo una planta baja.

El primer incidente fue la aparición de una pancarta en la que se podía leer «Benvinguts a Ramirolandia». Al día siguiente, en el cartel de la Diputación que anuncia las obras había pintado la palabra «ilegal». El 29 de septiembre colocaron en la valla otro letrero en el que rezaba «L'Ajuntament no ens escolta».

Pero la cosa fue a mayores. El lunes cuando llegaron los trabajadores se encontraron con que alguien había tirado al suelo las vallas que delimitan el perímetro de la parcela. Y el martes un vecino entró dentro del espacio acotado y cuando el encargado le pidió que saliera fuera le propinó un puñetazo en el pecho. El agredido comentó ayer que había decidido no presentar denuncia por este incidente, del cual existe un parte policial. Aunque reconoció que no dudará en hacer si se vuelve a repetir.

Y por último, el miércoles, comprobaron que se habían desmontado las cotas de nivel y las marcas que habían puesto la jornada anterior. Y, como colofón, en el suelo habían pintado las palabras «terreno ilegal».

No obstante, el alcalde aseguró que no van a consentir estas presiones y que el proyecto va a seguir adelante «sí o sí» porque es de interés público. Y avanzó que se van a poner medidas policiales para tratar de atajar los incidentes. Eso se traducirá en que los agentes efectuarán más rondas por esa zona.

También señaló Ramiro que había quejas de los vecinos y que estas se centraban en que «no quieren perder su calidad de vida».

El alcalde insistió ayer en que las obras en este emplazamiento son «completamente legales». José Ramiro recordó que esa zona ya contemplaba desde 1992 dos espacios dotacionales, uno educativo y otro social y que hace un par de años se efectuó una modificación del Plan Parcial Tossals para permutar los usos de esas dos parcelas, de manera que el centro de día quedase junto al parque.

El munícipe hizo hincapié en que tanto la modificación como el proyecto del centro se aprobaron con el respaldo de todos los grupos municipales. Y añadió que durante el periodo de exposición pública no se registró ninguna alegación en ninguno de los dos casos en cuestión.

Poco después de la comparecencia de Ramiro, el líder del PP de Ondara, Àlex Hernández, emitió un comunicado en el que acusaba al alcalde de «no escuchar al pueblo». Según apuntó, el partido no está de acuerdo con las obras del equipo de gobierno de socialistas y nacionalistas. Al respecto, el portavoz popular explicó que su día respaldaron la construcción de un centro de día porque era necesario para el pueblo, pero que «no aceptamos las formas en las que se ha llevado a cabo el proyecto porque entendemos que siempre hay que escuchar a los vecinos y luego actuar».

Sobre la zona de Tossals, Hernández rechazó que se hagan los circuitos de calistenia y 'pump track' ya que, en su opinión, «lo más correcto es una zona verde», que es lo que reclaman los vecinos. Asimismo, el PP mostró su preocupación por el hecho de que en suelo dotacional educativo se hayan instalado un 'pipican' y el depósito de vehículos, ya que eso le podría «costar otro contencioso al ayuntamiento».