CON EL NUEVO MODELO DE LAS NUEVAS AREAS DE REFORMA INTERIOR DEL PLAN GENERAL, CHULVI CONGELA EL SUELO URBANO DE XABIA, Y LA POSIBILIDAD DE PODER OBTENER NUEVOS EQUIPAMIENTOS EN SUELO URBANO

El «nuevo» Plan General Estructural de Xàbia está en información pública sólo por 20 días. Es importante que conozcamos cuál será el modelo de ciudad y el futuro que ha previsto el gobierno municipal del PSOE para los próximos 20 años en Xàbia.

Si comparamos el vigente Plan General, (aprobado por el PSOE en el año 90), con el Plan General que se está en información pública ahora, nos encontramos con extremos más que opuestos.

Y decimos «nuevo» Plan porque en junio de 2017 se hizo la primera exposición pública del Plan General, y aquel Plan nada tiene que ver con el que actualmente está sometido a información pública; por lo que tenemos claro que se habían estado preparando dos planes generales para Xàbia: uno de cara a la galería, expuesto por 90 días, y otro el que de verdad querían, el que sólo se ha expuesto por 20 días.

El Plan General Estructural de 2017, (el primero), se dedicó a la desclasificación de suelo, y el segundo Plan General, el de 2019, el que de verdad quieren aprobar en sólo 20 días: a congelar el suelo urbano.

Pues bien, los ciudadanos hemos de tener claro, que este es un documento nuevo que introduce grandes cambios respecto al anterior, cambios trascendentales que queramos o no derivarán en el bloqueo del futuro de nuestro municipio.

Los concejales populares han conocido el contenido de este nuevo Plan General, como el resto de vecinos en la propia información pública, porque el gobierno municipal del PSOE se ha cuidado muy mucho de que así fuera, obviando los trámites oportunos y corriendo para sacar adelante el nuevo Plan General, pero ¿por qué tanta prisa?.

Y ante las consecuencias y repercusiones que pueden acarrear este nuevo Plan, el Partido Popular solicitó en el pleno de enero la ampliación del plazo de la información pública, con el fin de que la ciudadanía tuviese acceso a la documentación de este nuevo modelo territorial, ya que las alegaciones presentadas fueron resueltas a exclusivo criterio del gobierno municipal, sin notificarlas expresa e individualmente y resultando que los cambios introducidos en este nuevo Plan General, no son consecuencia de las alegaciones presentadas, sino de nuevos criterios que nada tienen que ver con los sometidos inicialmente a exposición pública.

Cambios muy importantes, tales como: agrupar las unidades de ejecución entre sí, o agruparlas con suelo urbano consolidado, e incluso agruparlas con suelo con programas aprobados, y en algunos casos con suelos que ya están desarrollados, en la que los propietarios ya han cedido y sufragado las cargas. Todo ello delimitando unas grandes áreas de suelo urbano que denominan: ARI (Áreas de Reforma Interior) y que de las 32 que se han creado, se ha pasado de tener 190.000 m2 (19 ha) de suelo urbano diferido a 1.800.000 m2 (180 ha).

La consecuencia será que los pequeños propietarios que estaban afectados en una unidad de ejecución de suelo urbano y que a duras penas podían gestionar los farragosos trámites administrativos, ahora se verán obligados a entenderse con el elevado número de propietarios y también afectados por las grandes áreas de reforma interior. Por lo que con ello, se nos deja bien claro que los únicos capaces de desarrollar las ARI no serán las Xabieras y los Xabieros, sino las grandes empresas urbanizadoras de fuera de Xàbia. Sí, esas que el alcalde nos advierte que entran a Xàbia por las mañanas… Si además añadimos que el «nuevo» Plan ha omitido que la gestión de las actuaciones integradas puedan ser llevadas a cabo por los propios propietarios, (tal y como establece la legislación urbanística), resultando que la gestión de la actuación integrada solo podrá llevarse por la gestión directa, es decir, por el Ayuntamiento (más de 20 años para desarrollar el polígono industrial), o por la gestión indirecta, por alguien ajeno a la propiedad.

Luego, si no se desarrolla el suelo urbano entonces ¿cómo se obtendrán las dotaciones y los equipamientos previstos en el Plan General? Eso también significa que lo que hay ahora es lo que habrá en los próximos años, y que el trabajo que hay ahora nos lo tenemos que repartir entre los que somos y las nuevas generaciones que se incorporarán. Así que el sector servicios que son el 90% aproximadamente de la población, ya puede cuidar mucho lo que tenemos, por que no habrá más. Y los que vean que aquí no tienen futuro lo tendrán muy claro, serán los que saldrán todos los días de Xàbia para ganarse la vida.

Un Plan general se elabora para que planifique un crecimiento ordenado y prevea las dotaciones y equipamientos necesarios para su población en un periodo de 20 años, ese periodo es muy largo y las miras al futuro tienen que estar previstas, pero si la intención del gobierno municipal es dificultar el desarrollo del suelo urbano, aquí en Xàbia lo han conseguido.

Lo natural, sería que los municipios a medida que pasen los años, crezcan, mejoren y regeneren sus servicios y generen medios de garantizar el trabajo a sus vecinas y vecinos, con respeto al medio ambiente. Las capacidades y los recursos que existen en el municipio son los que hacen que un municipio crezca o se empobrezca o arruine.

Nos encontramos con un «nuevo» Plan General inviable, y que su inoperatividad llevará a un crecimiento cero, a cero dotaciones, cero equipamientos, eso significa cero colegios, cero zonas deportivas, cero zonas asistenciales, cero bienestar, cero trabajo y cero futuro, ¿es eso lo que queremos para Xàbia.