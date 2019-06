El nuevo ejecutivo de Sagra cuenta con el concejal más joven de la comarca El nuevo concejal de Gent pel Canvi de Sagra, Álex Waylet. / LP Con tan solo 18 años, Álex Waylet de Gent pel Canvi rompe barreras junto a su compañera de partido, la primera alcaldesa del municipio B. ORTOLÀ SAGRA. Martes, 25 junio 2019, 00:11

Hay quienes entran en política para derribar normas que en pleno siglo XXI han quedado anticuadas. En este sentido, una de las irrupciones más destacadas es la de Álex Waylet, nuevo concejal de Sagra quién ha tumbado dos directrices arcaicas al entrar en el gobierno de Sagra con su partido 'Gent pel Canvi'. La primera, al convertirse en el primer transexual en ocupar un cargo de concejal en la Marina Alta. La segunda de las barreras que supera, aquella que dice que la veteranía es un grado, puesto que Waylet también será el concejal más joven de la comarca en esta legislatura, tiene 18 años.

Su edad, afirma, no fue un impedimento para que la gente de su partido se fijase en él y le pidiesen formar parte del proyecto encabezado por Maite Roselló (la primera mujer que ha conseguido la alcaldía en el municipio). No es para menos, con 18 años (cumplirá 19 el próximo mes) Waylet, de padre inglés y madre castellano manchega, cuenta ya con un currículo que avala su entrada en el consistorio. Estudia un grado de Gestión Administrativa y además es embajador de la Escuela de Jóvenes Emprendedores (EJE). De hecho, este nuevo cargo lo consiguió al ser nombrado como 'persona ejemplar' en el último curso académico. «Ahora estoy dando clases de oratoria con coachings que mes están ayudando a mejorar mucho», explica.

Waylet está convencido que la formación que está recibiendo podrá utilizarla para su nuevo cometido de concejal, «tengo muchas ideas creativas que aportar, me gustaría poder modernizar el municipio».

El concejal asegura que su formación en la EJE ayudará a modernizar la localidad

Aunque el joven reconoce que hay que actuar con prudencia «porque hay mucha gente mayor en Sagra a la que los cambios les pueden costar», reconoce que la clave será el trabajo, «hay que dedicar mucho tiempo, escuchar a la gente y estudiar sus propuestas para ver si se pueden llevar a cabo».

Waylet sabe que, pese a la edad de muchos de sus vecinos, el municipio sabe adaptarse a los nuevos tiempos, hay una enorme tolerancia. Lo han demostrado, «todos han aceptado muy bien, supongo que es como todo cambio, al principio la gente más mayor no entendía lo que estaba pasando, pero una vez lo convives, ves que no pasa nada. Mucha gente sabía que era así desde el principio, todos saben que soy la misma persona, no he cambiado. Nadie se ha metido nunca con mi vida personal».

En los pueblos pequeños, apunta el joven, «la gente vota a la persona y en mi caso han mirado la trayectoria académica y profesional que tengo y que puedo tener, así como las formas de hacer las cosas». Éste ha sido el secreto de la victoria de Gent pel Canvi, asegura Waylet: «nuestra lista era la más equitativa, una mezcla de gente joven y otra más mayor, por ejemplo tenemos a la presidenta de la asociación de la tercera edad. En las otras propuestas el más joven rondará los 50 años, además son todo hombres, no hay mujeres en sus listas».

Preferencias

Aunque todavía no se han repartido las responsabilidades entre los miembros del equipo de gobierno, Waylet tiene sus preferencias, «me gustaría poder estar al frente de las concejalías de Fiestas y Cultura».

El joven concejal asegura que el equipo de gobierno ya se ha puesto el mono de trabajo «de momento estamos estudiando las situación del municipio, conociendo su funcionamiento y anotando cuales son las necesidades básicas. Ahora lo más urgente es abrir la pisicna, y conseguir todas las subvenciones cuyo plazo de solicitud esté a punto de finalizar».