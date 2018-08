DE NUEVO DICEN «NO»

El colegio internacional de Jesús Pobre me gustó desde que tuve conocimiento del proyecto. Lo único que de verdad me extrañaba es que dada la enorme lista de inversores a los que hemos dicho «no» en estas tierras quedara aún alguien interesado en realizar una infraestructura interesante.

No me malentiendan. Está claro que se han permitido muchas barbaridades en el pasado, eso no lo voy a negar, pero en este caso se trataba de un proyecto que apenas iba a levantar dos alturas y que iba a ser capaz de generar empleo estable e ingresos a pequeñas y medianas empresas.

Porque aparte de la constructora y sus empleados, ahí se iban a necesitar profesores; personal de cocina, limpieza y mantenimiento; proveedores de alimentos; de equipamientos deportivos; de servicios de transporte; personal administrativo; celadores...

La parcela además era privada, no urbanizable, cierto, pero para ello se inicia un expediente de Declaración de Interés Comunitario (DIC), que no es más que un estudio en el que se analiza si los beneficios finales para la comunidad son superiores en caso de hacerse la actuación o si es mejor quedarse quieto parado.

Es verdad que el alcalde pedáneo de Jesús Pobre se ha opuesto desde el principio al proyecto. Y no es menos cierto que también lo ha hecho la Asociación de Vecinos de Jesús Pobre (que una dice, oye qué envidia, un alcalde que se pone de parte de las asociaciones de vecinos de su pueblo).

Pero esta es una columna de opinión al fin y al cabo, y en mi opinión un colegio de las características propuestas beneficiaría a Jesús Pobre y a todo el norte de la Marina Alta.

Podrán decir -y lo dicen- que supondría un enorme impacto ambiental. Claro, cualquier actividad humana supone un impacto ambiental, pero la parcela ni siquiera está dentro de las zonas de amortiguación de impactos del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Montgó, así que me parece a mí que los motivos para el «no» son algo distintos.