Nuevas críticas por los retrasos en las obras de la calle La Mar Jueves, 25 octubre 2018, 23:50

Una vez más, las obras de la calle La Mar salieron a relucir una vez más en la sesión plenaria. Primero en el turno de ruegos y preguntas de la oposición cuando el portavoz de Cs, Sergio Benito, cuestionó a los ediles del gobierno si conocían «el número de comercios que han cerrado ya en este vial debido a las obras que parecen no acabar nunca». Una pregunta que tuvo respuesta por parte de la responsable de Territorio, Maria Josep Ripoll, quien aseguró «no tener constancia de ningún cierre».

También llegaron quejas sobre esta problemática en el turno de preguntas del público. Una portavoz de los comerciantes de la calle recriminó al ejecutivo que no se hayan cumplido los plazos de finalización de las obras, y además aseguró que desde el Consistorio no se les ha notificado del retraso, «me he tenido que enterar por las noticias publicadas en la prensa». La empresaria puso en duda si el ejecutivo «ha cerrado un plazo o no para la actuación». También dejó un recado para la oposición, «a ver si espabilan y obstaculizan el trabajo del gobierno de Dénia como ellos nos lo están obstaculizando a nosotros en nuestros negocios».