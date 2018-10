Una nueva puerta hacia la integración Un momento del espacio de diálogo 'Mesa de Experiencias', presentado por Amanda Ortolá. / LP El Festival Multicultural de Benissa incorpora el espacio 'Mesa de Experiencias' R. B. BENISSA. Miércoles, 10 octubre 2018, 00:48

La novena edición del Festival Multicultural reunió en Benissa a numeroso público, lo que permite calificar como éxito este evento. Este año incorporó importantes novedades, como la apertura de un espacio de diálogo denominado 'Mesa de Experiencias', en el que pudieron compartirse vivencias y aspectos de hasta cinco nacionalidades de distintos continentes. Esto generó un interesante debate sobre aspectos relacionados con la integración y la igualdad.

El parque Dolors Piera fue de nuevo un punto de encuentro entre culturas, mostrando uno de los aspectos más peculiares de la comarca: la interculturalidad y la gran diversidad de procedencias de las personas que la habitan. Hasta 70 nacionalidades se congregan en el municipio benissero.

Este encuentro, organizado por el Ayuntamiento y por la Asociación Multicultural de Benissa (Amube), volvió a presentar una gran muestra de artesanía, costumbres autóctonas, bailes o gastronomía de los países participantes. En esta cita estuvieron presentes residentes procedentes de Alemania, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Marruecos, México, Polonia, Rumanía, Uruguay y Venezuela. Además, la Asociación de Moros y Cristianos local y la Comisión de Fiestas de la Puríssima Xiqueta 2019 representar a España en este certamen intercultural.

Cabe destacar como unos de los momentos más celebrados los diferentes desfiles de los países, actos que permitieron poner de relieve la riqueza y vistosidad de la cultura de cada nacionalidad, así como la izada de banderas.

La 'Mesa de Experiencias', uno de los momentos más esperados, estuvo presentado por la periodista Amanda Ortolá. Este encuentro supuso un enriquecedor intercambio de vivencias y opiniones entre personas de diversas procedencias y dio pie a un espacio para la integración y en pro de la igualdad.

Darío Franchi, de Argentina y secretario de Amube, explicó que «hay gente a la que le cuesta aceptar a otras personas que vienen de fuera», pero «deben ponerse en su lugar porque buscan auxilio, y por eso pediría que se les intente ayudar».

En ese sentido, Dalal Ayubi, de Marruecos, indicó que «me duele que se hable de la raza. ¿Cómo que la raza? No somos animalitos, somos seres humanos y somos una única raza». Según recalcó, «nadie que deja su casa, su tierra y su familia lo hace con gusto, dejar lo que conocemos, toda una vida... se hace por necesidad y se debe de ayudar a esas personas». Por su parte, Nancy Victoria, procedente de Colombia, añadió que «deberíamos cortar el racismo, es algo que duele mucho a las personas».

Martín Paz, de Bolivia, manifestó que «de momento no he tenido mucho apoyo en mi estancia aquí, y es triste ver que te frenan». Finalmente, Timemient Navarro, originaria de México, cerró el turno de intervenciones asegurando que agradecía «la acogida que he tenido, y animo a que podamos ponernos en los zapatos del otro, porque a veces ayuda, porque no siempre tenemos asegurada una situación de vida y es bueno poder ayudar y ser ayudados».