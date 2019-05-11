NUEVA COLECCIÓN DE LOS VINOS ALICANTE DOP

REDACCIÓN. LA COLECCIÓN 2017-2018 DE LOS VINOS ALICANTE DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA SE PRESENTARÁ EN EXCLUSIVA PARA LOS PROFESIONALES DE LA COMARCA DE LA MARINA ALTA Y LA SAFOR, EN UN EVENTO ESPECIALIZADO QUE TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO LUNES EN EL CENTRO DE DESARROLLO TURÍSTICO DE DÉNIA. ALLÍ, UNAS 20 BODEGAS CERTIFICADAS ABRIRÁN SUS NUEVOS PRODUCTOS ANTE LOS SUMILLERES, RESTAURADORES, TIENDAS ESPECIALIZADAS, DISTRIBUCIÓN O ALUMNOS DE COCINA Y RESTAURACIÓN. EN ESTA CONVOCATORIA COLABORAN LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE LA MARINA ALTA (AEHTMA), EL CERCLE EMPRESARIAL DE LA MARINA ALTA, LA CÁMARA DE COMERCIO Y DÉNIA, CIUDAD CREATIVA DE LA UNESCO.
ESTE AÑO, LA JORNADA SE ABRIRÁ CON UNA MESA REDONDA SOBRE 'INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD PARA LA MOSCATEL', QUE DARÁ COMIENZO A LAS 17.30 HORAS. EN ELLA SE QUIERE REFLEXIONAR SOBRE ESTOS ASPECTOS DE ESTA VARIEDAD, LA MÁS IMPORTANTE EN LA COMARCA, PARA PODER DESARROLLAR NUEVOS ASPECTOS Y SINGULARIDADES.