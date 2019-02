NOLI ME TANGERE

Yo es que ya no sé qué piensan o en qué piensan, pero cada vez que acercándose las elecciones viene una delegación de Madrid a decirnos cositas del tren, como que no. A ver: ¡que no!.

Hace unas décadas vinieron con la milonga de unos trazados y como quien sonríe a sabiendas de que hace una maldad, nos propusieron cinco, cinco trazados. «Elijan ustedes», nos dijeron, y mientras nos enzarzamos en un todos contra todos (modo 'Battle Royale') no nos dimos cuenta de que les salivaba el colmillo. Al menos, en el Fornite gana uno. Pero aquí, no. Aquí no ganó nadie, salvo quienes no querían aflojar la pasta.

Luego vinieron los estudios. Estudio de viabilidad, estudio económico, estudio de esto, estudio de lo otro... Lo menos cinco o seis grados, posgrados y doctorados hicieron los que debían haber hecho el tren. Pero no vimos ni un rail.

Cuando ya estábamos casi a punto -o eso creíamos- nos sueltan que oye, que para qué vamos a hacer una conexión Dénia-Gandia si podemos hacer una conexión ferroviaria de todo el litoral así, a 'full': el Tren de la Costa. Y nosotros aplaudiendo de nuevo y ellos de nuevo a reír por lo bajini: «se la hemos vuelto a colar». Porque claro, de nuevo estudios y más estudios y más planes y más gaitas.

Como han pasado partidos y sensibilidades políticas distintas tanto por el Ayuntamiento (y aquí todos han querido, que conste), como por la Generalitat y el Gobierno, me da a mí que si esto no se ha hecho en 44 años, no podemos culpar a unos sí y a otros no. Las culpas van repartidas, si quieren a porcentaje, sobre años gobernados. ¡Nadie se salva!

Pero no, oigan, no. No vengan a decirnos que si hace falta ahora un informe de impacto que estará «en breve» o que el trazado será uno que sabemos todos que es imposible. No, no vengan a eso. Vengan con un presupuesto cerrado y aprobado y licitado y con la maquinaria a punto de empezar las obras. Mientras tanto, en serio, no nos toquen más las narices.