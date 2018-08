«Todavía por las noches me voy a dormir pensando si un terremoto se volverá a repetir» Andamio colocado en un lateral de la iglesia de Benissa donde están realizando tareas de reacondicionamiento. / B. del Caz Un mes más tarde del seísmo de intensidad IV que afectó a la localidad de Benissa, algunos vecinos y turistas siguen recordando el suceso BEATRIZ DEL CAZ BENISSA. Sábado, 25 agosto 2018, 00:02

Poco antes de la medianoche del 26 de julio Benissa, una localidad de algo más de 10.000 habitantes, tembló sorprendiendo a vecinos y turistas. Y lo haría hasta en cinco ocasiones más. Un mes más tarde, los residentes siguen recordando este insólito episodio en un municipio que no vivía un seísmo de tal intensidad desde 1861. «La situación ahora es totalmente normal, pero sí que es verdad que todavía por las noches me voy a dormir pensando si un terremoto así se volverá a repetir», confiesa uno de los vecinos.

Los residentes que estuvieron esos días en Benissa relatan que sintieron «una fuerte explosión». «Fue una sensación rarísima», cuenta una de las vecinas, «estaba despierta y noté una especie de fuerza que emanaba del suelo, pensé que era una bomba». Este fuerte estruendo, que otros describen como un trueno que golpeó sus casas, fue lo que despertó a aquellos que dormían. «Era un ruido tan fuerte que me levanté sobresaltado», recuerda el propietario de un negocio de la localidad.

Tras el fuerte impacto, llegó el temblor. «Todo empezó a moverse, veía la lámpara tambalear de un lado a otro», relata un mes después uno de los vecinos. Para otra «fue un seísmo breve, pero intenso, tanto que vi como algunos de mis vecinos salían a la calle sin entender qué pasaban». No es de extrañar que el Instituto Geográfico Nacional recibiera ese día más de 400 cuestionarios de la población de la zona alertando del suceso.

Por suerte, este primer seísmo no produjo daños materiales en Benissa, aunque sí lo haría la posterior réplica de 2,9 en la escala Richter que afectó el jueves 26 a las 16.40 horas. De la Iglesia se desprendió parte de sus pináculos. Aun así, los vecinos recuerdan este posterior terremoto «mucho menos intenso, aunque sí más largo, es una pena que justo en ese cayeran partes de la Iglesia».

Aunque la mayoría de los habitantes quedaron desconcertados por estos episodios, algunos relatan ahora con la calma de proporciona el tiempo, haber sentido miedo en aquel momento. «Al principio me costó reaccionar, nunca había vivido algo así, de hecho esa noche no pude dormir», asegura una vecina. Para otro, «sabía que podían haber más réplicas y estaba nervioso esperando uno nuevo, pero con los días se me pasó».

De hecho, hay benisseros que «tienen descargada la aplicación del móvil que avisa de los seísmos», comenta otro de sus ciudadanos, «y ahí es cuando te das cuenta de que terremotos así ocurren todos los días en la península y te quedas más tranquilo».

El sentimiento general un mes después es de normalidad. Aunque la zona es de alta actividad sísmica y se llegaron a registrar seis terremotos, uno de tanta intensidad es poco usual. Para encontrar uno similar cerca hay que remontarse a 1861, cuando un seísmo de intensidad V afectó la zona de Calp y dañó unos edificios. Desde entonces la comarca solo ha registrado tres igual de notables, dos de ellos en Pego y uno en Benitatxell.

La mayoría de vecinos no se encuentran ya preocupados. «No tengo miedo de que haya nuevos terremotos, estamos tranquilos en el pueblo», asegura una vecina. Desde aquellos seísmos la zona de Benissa no ha vuelto a sufrir más temblores.