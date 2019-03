EL NOBLE ARTE

El debate, tranquilo o vehemente, desde el respeto intelectual y con el convencimiento de que ni la amistad ni la confianza se van a ver traicionadas ni mermadas, es un noble arte que enriquece a las personas que lo practican, si bien debe haber cierta complicidad para no romper las reglas del juego.

No siempre están disponibles las personas con las que más me gusta discutir deportivamente, por llamarlo de alguna forma, pero esta semana tuvo uno de estos interesantísimos encuentros.

Y fue una pena, porque la falta de tiempo nos impidió llevar adelante un debate que sin duda hubiera arrojado grandes momentos. El tema: el componente ideológico ¿es o no es importante a la hora de realizar las gestiones en un Ayuntamiento?

Mi postura es que no debería serlo, que en una administración tan cercana como la municipal, lo que quiero es que me tengan limpias las calles, me proporcionen servicios básicos como el agua y el alcantarillado, y me permitan contar con todo aquello que hace de la civilización occidental si no la mejor, sí la más cómoda, a saber: sanidad, educación, infraestructuras culturales, convivencia vecinal, etc.

Poco tienen que ver en estas aspiraciones las ideologías, por cuanto en países de nuestro entorno homologables al nuestro, se dan también estas mismas querencias. Pero claro, es mi opinión y, como he dicho, no tuvimos tiempo de profundizar así que desconozco la parte contraria.

Y me temo que en esto va a ser difícil que nadie me convenza, más que nada porque vivo en Dénia y tengo una pequeña lista secreta que sorprendería a más de uno con lo que sería, en mi opinión, el 'dream team' municipal, el 'chapeau', el fetén, el del 'trellat'.

Algunos están en el Ayuntamiento, otros optan a estar y unos cuantos más hace tiempo que se fueron. Lo que muy pocos -de antes, de ahora e incluso de mañana- saben hacer es discutir en condiciones. ¡Con lo que se aprende!