LAS MUJERES CONQUISTAN ALERE/DORIA

JOSÉ IGLESIAS. A LAS 19.30 HORAS Y CONDUCIDO POR CLARA CASTELLÓ, COMENZARÁ EL SHOWCOOKING EN LA SALA SINFÓNICA DEL AUDITORI TEULADA MORAIRA CON LA PARTICIPACIÓN DE MARÍA JOSÉ SAN ROMÁN, ESTRELLA MICHELÍN DEL RESTAURANTE EL MONASTRELL EN ALICANTE Y DOS SOLES REPSOL; MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ, CHEF DEL RESTAURANTE LIENZO EN VALENCIA Y SOL REPSOL; Y TONY PÉREZ MARCOS, CRÍTICO GASTRONÓMICO, COCINERO Y GERENTE DE ALMA MARINA. EN ESTA EDICIÓN, ALERE/DOLIA ARRANCARÁ A LAS 18 HORAS CON UNA EXPERIENCIA SENSORIAL IMPARTIDA POR EL MAESTRO HELADERO Y BARTENDER, SANTI GÓMEZ, EN EL QUE LOS ASISTENTES PODRÁN DESCUBRIR EL CÓDIGO DEL MOSCATEL A TRAVÉS DEL HELADO EN LA MARINA ALTA. UN PROYECTO QUE YA TUVO SU PRIMERA PARTE EL PASADO AÑO, DONDE EL ESTUDIO Y ANÁLISIS SE CENTRABA EN EL MUNICIPIO DE TEULADA MORAIRA, Y QUE EN ESTA IX EDICIÓN ESTE I+D HOMENAJEA A LA COMARCA DE LA MARINA ALTA.
GÓMEZ DARÁ A CONOCER LAS PRINCIPALES NOTAS DE SABOR DE ESTA VARIEDAD CON VINOS DE DIFERENTES BODEGAS DE LA COMARCA, UTILIZANDO COMO HERRAMIENTA DE COMPRENSIÓN EL HELADO.
PERO SERÁN LOS TRES PROFESIONALES INVITADOS, CON PERSONALIDADES Y ESTILOS DIFERENTES EN EL TRATAMIENTO DE LOS PRODUCTOS, QUIENES PONDRÁN TODO SU TALENTO Y SU VINCULACIÓN AL TERRITORIO QUE LES ENVUELVE A TRAVÉS DE SUS CREACIONES CULINARIAS. POR UNA PARTE, TONY PÉREZ HABLARÁ DE SU NOVEDOSO TRABAJO CON LOS SALAZONES Y DESVELARÁ EN PRIMICIA, UNA NUEVA TÉCNICA QUE UTILIZA PARA SU ELABORACIÓN SIN SAL. LAS DOS COCINERAS INTERPRETARÁN LOS PRODUCTOS DE PÉREZ MARCOS CON LA ELABORACIÓN DE UNAS CREACIONES CULINARIAS.
EL ESCENARIO DEL AUDITORI TEULADA MORAIRA SERVIRÁ PARA QUE LOS TRES PROTAGONISTAS DEN A CONOCER EL MOVIMIENTO LLAMADO MEG, MUJERES EN GASTRONOMÍA. DE RECIENTE CREACIÓN, ESTE COLECTIVO ASOCIATIVO QUIERE PONER EN VALOR LA FIGURA DE LA MUJER COCINERA E IGUALAR SU VISIBILIDAD.
OTRO DE LOS ESCENARIOS SERÁ LA ZONA AJARDINADA, Y EL ESPACIO DEDICADO A LOS MÁS PEQUEÑOS, ALERE-DOLIA/KIDS, DONDE SE LLEVARÁN A CABO DOS TALLERES DE CONCIENCIACIÓN. UNO DE RECICLAJE, SOBRE EL APOYO A LA ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD DE LOS FONDOS MARINOS: EL PLÁSTICO EN LAS ENTRAÑAS DEL MAR, A CARGO DE ROSA MONTESA DE RECICLAJE CREATIVO. Y UN SEGUNDO SOBRE LA GASTRONOMÍA SALUDABLE, A CARGO DE VALENCIA CLUB COCINA Y DIRIGIDO POR EL CHEF LUIS ASENSIO.
EN EL APARTADO DE TERRITORIO GASTRONÓMICO DESTACA 'LA GELATERIA DE DOLIA' DE LA MANO DE SANTI GÓMEZ. UNA PROPUESTA MUY FRESCA DONDE SE PODRÁN DEGUSTAR LOS DIFERENTES HELADOS Y DESCUBRIR AQUELLOS MATICES QUE APORTA EL MOSCATEL EN LA MARINA ALTA. CERRARÁN LA JORNADA IVAN TALENS Y SANTI GÓMEZ. EN ESTE APARTADO DE LA GASTRONOMÍA LÍQUIDA TALENS Y GÓMEZ ELABORARÁN UNOS CÓCTELES DONDE TODO EL PROTAGONISMO LO TENDRÁ EL MOSCATEL.
DESPUÉS SE ABRIRÁ LA BARRA DEL RESTAURANTE TONI CANTÓ, LAS DEL RESTAURANTE TAPAS CANALLA CON LAS REFERENCIAS DE LOS VINOS DE LA BODEGA DE TEULADA, ASOCIACIÓN BANCALS DE VINS Y LA DOP VINOS DE ALICANTE Y AMENIZADO TODO ELLO CON LA MÚSICA EN DIRECTO DEL GRUPO JAZZY MAKERS.
ALERE/DOLIA, PARA VIVIRLO, SABOREARLO Y SENTIRLO.