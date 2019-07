La mujer cobra protagonismo en el quinto festival Jazzdara de agosto en Ondara El certamen se celebrará los días 23 y 24, ofrecerá dos conciertos diarios y propondrá 'sopar de cabasset' en la plaza Mayor entre actuaciones E. R. ONDARA. Martes, 16 julio 2019, 01:21

El Ayuntamiento de Ondara ha impulsado la celebración de la quinta edición del Festival Jazzdara 2019, que tendrá lugar a finales de agosto. La Concejalía de Cultura, dirigida por Raquel Mengual, ha mostrado su interés en promover opciones de ocio que acerquen la cultura a la población, apostando una vez más por la música como motor de la cultura. Esta iniciativa esta organizada por el consistorio, la Asociación Terra Cultura y el colectivo Jazzdara La Marina Alta. El quinto festival de jazz de Ondara se celebrará el viernes 23 y sábado 24 de agosto en la Plaza Mayor y todos los conciertos serán gratuitos.

Este año, como novedad, cabe recalcar la relevancia y el protagonismo de la mujer dentro del festival, como destacó ayer Raquel Mengual. Los grupos que actuarán en el certamen tienen en la mayoría a la mujer como protagonista o líder de la banda. Además, se ha resaltado la imagen de la mujer en el cartel anunciador, creado por el diseñador Ramón Mut.

Otra novedad es el formato en dos días, en los que se concentran cuatro conciertos. Así, el viernes 23 de agosto tendrán lugar las actuaciones de Peter Gun & The Paper a las 20.30 horas y Nina Dinamita y la Swing Milicia a las 23.30 horas. Para el sábado 24 están previstas las actuaciones de Eva Olivencia & Marina Big Band, a las 20.30 horas, y Eva Romero y Esther Andújar, a las 23.30 horas.

Cabe destacar que los días de concierto, a las 22 horas, habrá 'sopar de cabasset' en la plaza Mayor. Además, se ofrecerá servicio de barra, mesas y sillas para que el público pueda disfrutar de la cena entre actuación y actuación.

Por su parte, Albert Llobell, director del festival y miembro de Jazzdara, explicó que el festival se complementará con el 'Off Festival Plaça de Bous', que incluirá cuatro sesiones de conciertos gratuitos en la terraza de la plaza de toros. Serán los jueves del mes de agosto, salvo el día 15, a las 22.30 horas. El día 1 habrá sesión de S.A. For Dixieland, el 8 de agosto será el turno de The Swing Machine, el 22 de agosto actuará Clara Juan Quartet, y el 23 de agosto cerrará el ciclo The Paper Hats.

Desde la organización se ha animado a los amantes del jazz y de la música en general, de Ondara y de la comarca, a que asistan a este evento musical en las diferentes sesiones programadas.