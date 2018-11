Hice mi primera mudanza con tan solo cuatro meses, cuando mis padres decidieron reemplazar el sol de Málaga por la fría Albacete. Bueno, más que hacerla la hicieron por mí. Por razones obvias no la recuerdo. Luego, al cumplir siete años nos vinimos a Dénia. De eso sí me acuerdo. Fue mi primera renuncia real a la noción de permanencia que, por aquel entonces, consideraba intocable. Confieso que tuve un pataleo de órdago. La incertidumbre, el tener que renunciar al colegio, a las amigas, a mi casa... Todo se me hacía insoportable.

La primera despedida es la más dura. Después, sin saber cómo, comienzas a adaptarte al entorno recién estrenado. Te empieza a gustar. Y a partir de ahí duele menos decir adiós. Yo me he mudado innumerables veces a lo largo de mi vida. Tantas que ya no desarrollo relaciones de apego con las casas. Las habito, agradezco su cobijo y las suelto cuando tengo que hacerlo (quién pudiese decir lo mismo de todo lo demás). Ahora me vuelvo a mudar. Traslado mi paraíso particular a unos kilómetros del anterior.

De las mudanzas me sigue sorprendiendo el olor diferente de cada vivienda y la luz fresca y nueva que imprime a mi vida. Soy de las que creo que las casas, como tantas otras cosas (los amigos, los libros), te elijen tanto como tú a ellas. Que tienen espíritu y vida propia y que se establece una relación similar a la que desarrollas con un ser humano. Algunas te acogen cálidamente mientras que otras te muestran indiferencia o incluso frialdad. A mí, mis casas siempre me han elegido ellas. Digo mías porque las he habitado, no porque me pertenecieran (aunque qué es nuestro, en realidad).

Las mudanzas también me recuerdan que hay cosas que viajan con nosotros. Cosas de las que, por mucho que nos mudemos, nunca nos podremos mudar. Yo, que presumía de no acumular, me acabo de dar cuenta de lo errada que estaba y me aplico esa frase tan de broma y tan de verdad que leí hace poco y que dice «no sabes lo que tienes... hasta que te toca hacer mudanza».