«El Montgó era una espinita clavada porque el año pasado no pude subir» Maite Minaya en la cima del Montgó junto a la expedición que la acompañó en la que estaba David Ferrer. / LP La madrileña Maite Minaya se convierte en la primera invidente en llegar a la cima de la montaña que separa Dénia y Xàbia B. ORTOLÀ XÀBIA. Miércoles, 7 noviembre 2018, 00:47

«Estuve en Dénia el año pasado y no pude subir al Montgó, era una espinita clavada, cuando me llamaron, no me lo pensé». Así explicó Maite Minaya como empezó su experiencia de subir a esta cima, que tuvo lugar el pasado sábado. A esta investigadora forestal, la montaña y la naturaleza le atrajeron desde joven. Tanto que las escapadas por los montes se convirtieron en su trabajo. Aunque la vida a veces juega malas pasadas y a Minaya le golpeó con una enfermedad que le privó de la visión.

Pero lo de lamentarse no va con esta madrileña. Lejos de venirse abajo por el mazazo, decidió no renunciar a llegar a hasta la cima de los picos más altos. Para ello se unió hace seis años al grupo de montaña de la ONCE con el que ha realizado diferentes expediciones en las que ha coronado tanto picos nacionales, como el Mulhacén o el Aneto; como internacionales, como el Monte Olimpo en Grecia o el Galdhopiggen, la montaña más alta de Noruega con 2.469 metros.

La altura del Montgó es relativamente modesta, 753 metros, «pero tiene algunos tramos muy técnicos», reconoció. Minaya se convirtió en la primera invidente en subir a su cima. El ascenso lo realizó para grabar un spot publicitario para el Día Internacional de las Montañas que se celebra el próximo 11 de diciembre. La Marina Alta conmemora esta fecha desde hace años con un ascenso a uno de los montes de la comarca, en el que participa alguien conocido. El año pasado, por ejemplo, el reconocido montañero Carlos Soria acompañó a una expedición en la subida al Cavall Verd, en la Vall de Laguar.

Este año, el coordinador del Día de las Montañas en la comarca, Jesús Reina, decidió que la persona elegida debía ser Minaya. «La conocí a través de un programa en el que aparecía con Edurne Pasaban y Juanito Oiarzabal. Me pareció una buena iniciativa contar con ella para mostrar la capacidad de hacer frente a las adversidades que tiene mucha gente. Aceptó encantada», dijo.

Reina le presentó la propuesta al alcalde de Xàbia, José Chulvi, quien decidió involucrar al tenista David Ferrer. «Tampoco se lo pensó dos veces». También participaron dos miembros del centro excursionista de Xàbia y un vigilante del parque natural, entre otros. Para la subida Maite contó con tres compañeros de la ONCE de confianza: «Para hacer estas cosas hay que tener la máxima seguridad con la gente que subes. Muchas veces me acompaña mi marido». La técnica tiene su dificultad. Minaya subió escudada por dos personas. Los tres iban cogidos de una vara de tres metros, ella en medio, «el que va delante es quien debe guiar el camino», apuntó. El ascenso resultó «fácil», aunque reconoció que hubo un momento en que la comitiva se preocupó porque «sufro del síndrome de persona rígida y la pierna cada cierto tiempo debe descansar, pero no me preocupó mucho». Finalmente pudo seguir, incluso en el último tramo la guió Ferrer, «es estupendo, estuvo muy atento porque para él es un mundo desconocido».

La experiencia de Minaya quedó registrada en el vídeo de promoción de la efeméride. El estreno de esta historia de superación tendrá lugar en Xàbia. Mientras, ella ya piensa en su próximo reto, el ascenso al Teide. «Espero que sirva como ejemplo de que se puede hacer lo que uno se proponga, tan sólo hay que buscar el camino», apuntó.