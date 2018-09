Veïns del Montgó de Dénia reclama a Rafa Carrió que dimita como edil de barrio El colectivo Veïns del Montgó ha reclamado que Rafa Carrió dimita como concejal del barrio / R. G. Lamentan que se haya olvidado de solucionar las quejas que años atrás reivindicaba cuando pertenecía a la directiva de la asociación R. GONZÁLEZ Viernes, 21 septiembre 2018, 14:50

La asociación Veïns del Montgó está harta de que las inversiones no lleguen a esa zona y que solo se acuerden de sus residentes a la hora de pagar impuestos, que luego no redundan en una mejora de los servicios. En su opinión, el concejal que tienen asignado, Rafa Carrió, no ha hecho nada para paliar esa situación y por eso ha reclamado que dimita como edil de barrio.

El presidente del colectivo, Mario Vidal, ha lamentado la pasividad de Carrió ya que, según han recalcado, parece haberse olvidado de solucionar las quejas que años atrás reivindicaba cuando pertenecía a la directiva de esa asociación.

Por su parte, el concejal ha contestado que coincide con Veïns del Montgó en que la zona tiene muchas necesidades. Sin embargo, Rafa Carrió ha hecho hincapié en que es «muy difícil» llegar a dar respuesta a todos los problemas y ha subrayado que tiene un plan estratégico del Montgó y que se están priorizando las actuaciones en función de dinero disponible.