Moll aspira a gobernar en Pego con una lista que apuesta por la renovación El candidato socialista y actual alcalde de Pego, Enrique Moll. / T. C. El munícipe repite por tercera vez al frente de la candidatura socialista en la que destacan las bajas de tres los actuales concejales B. O. PEGO. Jueves, 7 marzo 2019, 00:40

El PSPV de Pego ya tiene confeccionada su candidatura para intentar ganar las elecciones de mayo y que volverá a encabezar, por tercera vez, Enrique Moll, actual alcalde del municipio. Una lista que cuenta con importantes novedades entre los diez primeros puestos respecto a la que presentaron en los comicios de 2015, tanto por las incorporaciones como por las ausencias.

En el parte de bajas destacan las de los actuales ediles Rebeca Bañuls, concejal de Participación Ciudadana, Juventud y Medios de Comunicación y tercera en la lista del 2015; Rosa Maria Ferrer, encargada de Turismo y Comercio y cuarta en la anterior candidatura; y José Meri, responsable de Educación e Igualdad que fue séptimo en los últimos comicios. Según reveló ayer Moll, la ausencia de los tres ediles «se debe a cuestiones personales y profesionales».

De hecho la actual responsable de Turismo y Comercio ya avanzó hace unos meses que no repetiría puesto que trabaja en Cataluña, una situación que ha tenido que compaginar en este último tramo de la legislatura.

De los concejales que siguen, Moll ha querido premiar el trabajo de Raül Tamarit, que continuará en el segundo puesto; y Laura Castellà, que asciende del sexto al tercer lugar. Quien no está en los cinco primeros puestos es Andreu Dominguis, el actual edil de Agricultura, quien ocupó este puesto en los comicios de 2015 y ahora baja hasta la octava plaza.

Tras ellos aparecen dos grandes novedades. En el cuarto lugar está Maria José Company, que en los anteriores comicios estuvo en le puesto 12 de la lista. Le sigue Juanjo Arbona, una de las nuevas incorporaciones. Según el líder socialista «se trata de dos personas muy preparadas, una empresaria y un funcionario que llegan con la dinámica de trabajar al máximo por el municipio, tal y como hemos hecho desde que estamos en el Ayuntamiento». El sexto puesto también es para una cara nueva, Merche Bolta, mientras que en el número séptimo estará Ricardo Sendra, que sube desde la décimo primera plaza. Otro ascenso considerable es el de Ana Llopis, que se sitúa como número nueve, mientras que el décimo puesto corresponderá a Ana Piera, el mismo que ocupó en las últimas elecciones.

El actual munícipe socialista está convencido de que con esta nueva propuesta «conseguiremos unos buenos resultados, el objetivo es mejorar los de 2015». Moll remarcó que desde que se presentó como alcalde los resultados del PSPV han progresado, «la primera vez que fui candidato sacamos cuatro concejales y la última vez fueron siete. Creo que se ha visto reflejada la intensa dedicación que le hemos prestado al municipio».

Por confirmar

Con la confirmación de la candidatura de Moll, el panorama electoral en Pego se va esclareciendo. El primero en postularse fue el popular Ferrán González, que concurrirá como alcaldable por primera vez, aunque su partido todavía no ha desvelado la lista.

En cuanto a los actuales socios de los socialistas en el gobierno, Ciutadans de Pego, todavía no se ha deshojado la margarita y, pese a que Carmelo Ortolà, fundador del partido ya se postuló por Alicia Siscar cuando confirmó su retirada, desde el partido apuntan que todavía no se han reunido para decidir la candidatura.

Por su parte, Compromís ha sometido a primarias la decisión, el plazo de votaciones finaliza mañana y entre los principales candidatos a liderar el grupo valencianista se encuentran Àngel Oltra, Anna Sastre y Víctor Climent.

Otras de las incógnitas son las de Volem, que todavía no ha confirmado si concurrirán a los comicios; Esquerra; y el edil no adscrito Simón Ortolà, que hace unos meses decidió dejar de representar al PP «por desavenencias» con sus compañeros. Ortolà apuntó en aquel momento que quería presentarse a los comicios, aunque de momento no ha revelado con qué partido concurrirá.