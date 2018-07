MITOS Y POLÍTICA

Después del último incendio del Montgó, reconozco que esperaba cualquier sandez declarativa, pero acabé sorprendido con las sensatas manifestaciones a este periódico del jefe del parque de bomberos de Dénia, «El problema no es el calor, sino el combustible, es necesario cambiar la política forestal». En cualquier caso, me gustaría matizar que España y Europa no disponen de una verdadera política forestal.

Los incendios no sólo afectan al monte, también a las personas y a los bienes, siendo un problema de perspectiva compleja por las diferentes ópticas de los agentes implicados, pero como apunta el jefe de bomberos, la buena política forestal, entendida como la gestión del mosaico monte, influye en la capacidad de control y extinción de los incendios.

Vincular la política forestal con los incendios es clave, siendo la rentabilidad la estrategia para recuperar el atractivo del monte a sus propietarios y a la sociedad en general, porque el monte mediterráneo no es más que un reflejo del paisaje que combina el equilibrio entre la naturaleza y la acción humana, algo que hemos dejado en el abandono.

Lo mediático se impone, informadores a la caza de espectaculares imágenes que promuevan el debate y la controversia ambiental. Algunos grupos políticos y ecológicos nos insisten en diferenciar las especies buenas de las malas, culpando a las coníferas de la delictiva acción de incendiarios y negligentes. Y es que el nuevo bosque lo ha construido nuestra sociedad bajo el mito de lo autóctono, de la no gestión, de la eliminación de lo supuestamente foráneo para la conservación de los valores propios y la identidad colectiva.

A parte de esa falaz aloctonía, la presencia de unas u otras especies no influye tanto en la combustibilidad como la estructura espacial de la vegetación, y es que cuando llega el fuego, cualquier especie se quema. Por tanto, no se trata tanto de un problema de política forestal, ni de especies, lo es de tipo territorial, económico y cultural, en definitiva, una peligrosa bomba de relojería que nos amenaza.