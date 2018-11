Miles de vecinos de la comarca rinden tributo a sus difuntos en el día de Tot Sants Centenares de ornamentos florales decoran las tumbas de los difuntos en el cementerio de Dénia, ante la visita de los vecinos. / Tino Calvo Las temperaturas más bajas respecto al pasado año no impidieron que los cementerios se llenasen sin registrarse ninguna incidencia B. ORTOLÀ DÉNIA. Jueves, 1 noviembre 2018, 23:11

Las frescas temperaturas no impidieron que los vecinos de la Marina Alta acudiesen en masa ayer a los cementerios para recordar a sus difuntos con motivo de la celebración de Tot Sants. Ya en las primeras horas de la mañana el goteo de personas que acudían al camposanto fue constante.

En Dénia las puertas del cementerio se abrieron a las 8 de la mañana, pocos minutos después ya se podían ver algunos vecinos dando los últimos retoques a los ornamentos preparados para la ocasión. De nuevo las rosas, los crisantemos y los claveles fueron los más repetidos, ofreciendo una colorida estampa entre las lápidas y nichos.

A diferencia del pasado año, el tiempo no ha sido tan veraniego, aún así no ha impedido que decenas de personas acudiesen a la misa que se celebró a las 10 de la mañana. Muchos hicieron frente al frío y llegaron a pie, otros optaron por acudir con su coche. De hecho se notó una mayor presencia de vehículos en la zona habilitada como parking, aunque el dispositivo de la Policía Local no tuvo problemas reseñables, el tráfico fue fluido a lo largo de todo el día, incluso en la hora punta, alrededor de las 11.30 y el mediodía. Donde no hubo tanta afluencia de gente respecto al pasado año fue en las playas. A lo largo de la mañana se pudo ver algún pequeño grupo paseando por la arena, pero a medida que el día avanzó, bajaron algo más las temperaturas y las costas qeudaron casi desiertas.

En cambio si se disfrutó de buen ambiente, especialmente a lo largo de la mañana, en la zona de Torrecremada, dónde los más pequeños disfrutaron con la feria de atracciones. Lo podrán seguir haciendo durante los próximos días, siempre que el tiempo lo permita.

Fluida fue también la asistencia en el cementerio municipal de Ondara. Los agentes de seguridad no tuvieron problemas para regular el tráfico, pues la mayoría de los vecinos decidieron acudir a pie para mostar sus respestos a sus familiares y amigos fallecidos.

Mientras que en Xàbia, un año más, muchos de los vecinos optaron por utilizar el servicio de autobús habilitado por el Ayuntamiento desde el pasado lunes. A lo largo de la jornada el bus realizó cinco trayectos desde el Arenal, con paradas en Avenida Lepante, Plaza Marina Alta y el cementerio antiguo. Tampoco hubo incidencias en otros municipios como en El Verger o en Gata de Gorgos, en este último se habilitó un acceso y una salida especiales, y sólo se registró algún pequeño atasco de tráfico en la zona de la partida Gaià.

Un año más, en Pego volvió a estar operativo, tanto el 31 de octubre como ayer, de 8 hasta las 19 horas, el dispositivo de Acció Urgent para el traslado al camposanto de personas mayores o con dificultades para caminar. El día de Tot Sants marca en esta población el cambio de horario de visita al cementerio, a partir de hoy será de 8 a 18 horas.