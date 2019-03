Miguel Muñoz vence en el primer Open Internacional Vila de Xàbia de ajedrez J. Z. XÀBIA. Viernes, 22 marzo 2019, 00:34

Miguel Muñoz se alzó con el título de vencedor del I Open Internacional Vila de Xàbia que se disputó en las instalaciones del Parador Nacional de Xàbia. Un torneo que contó con la presencia de grandes maestros, maestros internacionales, maestros FIDE y jugadores federados de muy buen nivel de hasta 10 nacionalidades.

Muñoz acabó las siete rondas con 6 puntos, los mismos que sumó el hondureño Nahun Navarrete. El tercer puesto fue para el colombiano Alexander Pena, con 5,5 puntos. En la categoría Sub 10, el triunfador correspondió a Marcos Muñoz;, en Sub 12 venció Diego Macías, en Sub 14, Enric Giner. En Sub 16 ganó Viviana Galván; en Sub 18, Vladislav Oreshin; en Sub 22, Vicente Cano; y en Veteranos, César Camisón. El primer clasificado comarcal fue Antonio Cabrero y el primer local, Javier Noguera.