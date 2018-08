La meta del Dénia, volver a Tercera Remate del groguet Panucci a la portería del Hércules. / J. Zamora El club groguet confecciona una plantilla capaz de ilusionar a sus seguidores JAVIER ZAMORA Miércoles, 29 agosto 2018, 00:06

Dénia. El Club Deportivo Dénia presentó a su afición el nuevo proyecto deportivo para la nueva temporada, donde la ambición por volver a Tercera División ha hecho que se haya confeccionado una plantilla capaz se ilusionar a sus seguidores. Durante el acto de presentación de los equipos, en cada rincón del campo Diego Mena se respiró aire de Tercera y es que son muchas las campañas que lleva en Preferente.

Pese al horario temprano, el acto contó con un buen número de aficionados en la grada. Los primeros en saltar al terreno de juego fueron la presidenta, Gema Estrela, a la que acompañó, el concejal de Deportes, Vicent Crespo. Posteriormente salieron los componentes del equipo Juvenil B, tras ellos, los del Juvenil A, de Liga Nacional.

Llegó el gran momento esperado por todos, los primeros componentes de la primera plantilla en aparecer fueron los dos que han subido desde el juvenil. Después le tocó a los recién llegados y por último, aquellos que ya estuvieron en el equipo en la pasada campaña.

El cuerpo técnico con el utillero, la fisioterapeuta, el entrenador de porteros, preparador físico, segundo entrenador y el último, Diego Miñana, el entrenador.

Con todos los protagonistas sobre el campo, el capitán, Carlos Ribes, se dirigió al público. Entre otras cosas, dio las gracias «a los patrocinadores, ayuntamiento y a vosotros a los que os pedimos un esfuerzo más, estar con nosotros en nuestro camino a la Tercera. No es fácil pero todos unidos podemos lograrlo».

El entrenador groguet, Diego Miñana, también insistió en que «es nuestro reto y tiene que ser el vuestro, hacer un CD Dénia de Tercera División, vamos a trabajar para ello, pero no os olvidéis, nos tenéis que ayudar al máximo».

La presidenta, Gema Estrela, tuvo palabras de agradecimiento sobre todo dirigidos jugadores como Cristian, Ferrán y Josep que, pese a no estar ya en el club, estuvieron en la presentación.

Cerró el acto Vicent Crespo, quien dijo que «el CD Dénia me tiene a su entera disposición para todo aquello que necesite y que yo pueda ayudarle».

Victoria grogueta

El Dénia despidió la pretemporada ganando el Trofeo Pascual Martí al Hércules B en la tanda de penaltis, después de que tiempo reglamentario acabara con empate a uno.

Miñana optó por no forzar a los tocados y por ello Jordi, Carlos Crespo y Mateo no jugaron ni un minuto. En el once inicial hubo un equipo muy parecido a la era Juan Carlos Signes, tan solo la novedad de Franc, uno de los juveniles ascendidos al primer equipo, Rubio y Guerrero.

El choque comenzó con un alto ritmo de juego imprimido por los herculanos. A los locales les costó sacudirse la presión en la zona medular. En una jugada por banda, Keko notó molestias en el abductor y dejó su puesto a Santafé. Con la salida de este jugador, el control del balón pasó a ser dianense.

Fruto de una buena combinación local por banda derecha llegó el gol groguet, con un certero testarazo de Panucci ante el que nada pudo hacer el meta visitante para detener el esférico.

A raíz del tanto, el control y la posesión fue claramente de los jugadores de Miñana. Durante algunos minutos mostraron un buen trato de balón aunque al equipo le faltó profundidad, ya que apenas volvieron a inquietar al meta visitante.

En la segunda mitad, ambos entrenadores optaron por premiar a todos los jugadores convocados. Tantos cambios, además de provocar parones en el ritmo del partido, hicieron que el nivel de calidad en el juego descendiese.

Cuando más controlado tenía el partido el CD Dénia, llegó el tanto del empate visitante al culminar una buena jugada de ataque. Con las tablas en el marcador las ocasiones más claras fueron para los herculanos, a los que faltó acierto en el remate. Al final el empate a uno obligó al lanzamiento de penaltis para saber quién se llevaba el trofeo y los groguets estuvieron más acertados.