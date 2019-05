«El mérito de que yo haya portado al Nazareno es de los costaleros» Chus junto al resto de costaleros llevan a hombros al Nazareno. / LP Una mujer lleva a hombros la imagen del alcalde perpetuo de Xàbia por primera vez en los 252 años de historia de la imagen religiosa B. ORTOLÀ XÀBIA. Lunes, 6 mayo 2019, 23:46

La procesión de la subida del Nazareno a su ermita del Calvario en Xàbia celebrada el domingo por la tarde dejó una estampa inédita. En sus 252 años de historia, una mujer llevó por primera vez a hombros la imagen de Jesús de Nazareno.

La pionera fue Chus, vecina del municipio quién explicó ayer que se trataba de una promesa que había hecho tras solventarse un difícil problema de salud en su familia.

Según indicó, lo tenía pensado desde el pasado mes de diciembre, cuando consiguió solucionarse este episodio, aunque no había planeado como iba a hacerlo hasta una semana antes de la festividad.

La vecina pidió a un costalero ocupar su puesto para cumplir con una promesa

Chus habló con un vecino que es costalero del Jesús de Nazareno desde hace más de dos décadas y este aceptó, «aprovechamos que la procesión iba a pasar por donde vivo».

En un principio su plan era llevar a hombros la talla del Nazareno tan solo por la calle donde reside, pero el resto de costaleros que procesionaban junto a ella la animaron para que siguiese hasta el final del acto. Chus aceptó y llegó hasta la ermita del Calvario.

El trayecto no fue fácil, «es una imagen que pesa bastante», reconoció. Además Chus se situó la primera en el flanco izquierdo, el peso que deben soportar los costaleros que se sitúan en cualquiera de las puntas de las andas, suele ser ligeramente mayor. Chus aseguró ayer que todavía estaba dolorida por tanto esfuerzo. Las andas de madera policromada están recubiertas de oro de 22 quilates en la última restauración hace dos años coincidiendo 50 aniversario como Alcalde Perpetuo de la villa.

Aunque esta vecina de Xàbia se ha convertido en la pionera tras decidir salir a procesionar con la imagen, asegura que no se considera como tal, «no era mi intención, tan solo quería cumplir con una promesa que hice. De hecho, el mérito de que haber llevado al Nazareno es del resto de los costaleros que no pusieron ningún inconveniente», reconoció. A pesar de ello, desde el municipio reconocieron que la procesión del domingo puede marcar un punto de inflexión y facilitar que las mujeres den un paso al frente, «hasta ahora ninguna había llevado al Nazareno, pero ninguna lo había solicitado. Esperemos que no se quede en una anécdota y que en unos años la imagen la lleven mitad hombres y mitad mujeres».

Quemada en la guerra

Aunque el Jesús de Nazareno cuenta con 252 años de historia, la imagen que salió el domingo por las calles de Xàbia no es la talla original. Ésta fue construida en el siglo XVIII pero no sobrevivió a la crueldad de la Guerra Civil, fue quemada junto a sus ropajes.

Terminado el conflicto bélico, el entonces cura del municipio solicitó al artesano Ponsoda, su sobrino, que tallase una figura idéntica.