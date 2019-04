«Las meninas son como mis hijos, cada una diferente» Amparo Mata junto a una de sus meninas en el Real Club Náutico de Dénia. / R. González El RCN de Dénia acoge una muestra de 45 esculturas realizadas con materiales reciclados y llenas de colorido Amparo Mata Ribes Artista R. GONZÁLEZ DÉNIA. Jueves, 18 abril 2019, 00:50

Amparo Mata expone desde mañana viernes y hasta el lunes 'Meninas al borde del mar'. El Real Club Náutico de Dénia acoge 45 esculturas en las que la artista deja patente su peculiar visión de estos personajes de Velázquez.

-Es funcionaria de la Policía Nacional, ¿cuándo surgió su vena artística y como lo compatibiliza con el trabajo?

-Siempre he estado rodeada de personas a las que le gustaba el arte y esto es contagioso.

-¿Por qué esa pasión por hacer meninas?

-Hace quince años me regalaron una menina y yo siempre he sido una enamorada del cuadro de Velázquez, quizá por los trajes y esos portes. Y a raíz de ahí hice y pinté una, la puse en una exposición y fue lo primero que se vendió. A partir de ese momento empecé a crear.

-¿Qué tipo de materiales utiliza?

-De repente veía una revista, la cortaba, hacía rosas de papel, se las ponía en la falda y veía que quedaba chulísimo. Luego cogía telas de varios colores. Empecé a utilizar materiales reciclados que guardaba. Yo hago cada una como me apetece. Me siento y empiezo a crear, busco muchos cachivaches y luego lo uso.

-¿En qué se inspira para customizar sus piezas?

-Dejo volar la imaginación. Tengo algunas meninas muy representativas, como la de Miró o de la Picasso, inspirada en el Guernica. He terminado una que la voy a titular Ibiza, con azul mediterráneo y telas de una camisa con blonda. Vas creando en función de como te encuentres ese días. Yo digo que son como mis hijos, cada una es diferente y eso es lo que me gusta y lo que me distingue.

-¿Todavía le quedan meninas por plasmar?

-Sí. Me gustan y me encuentro muy cómoda cuando trabajo con ellas. En un futuro no sé, quizá pueda hacer otras cosas. Estoy abierta a todo, soy autodidacta.

-Estuvo al frente de la Asociación de Moros y Cristianos, ¿eso lo reflejó en su arte?

-Hice una cuando Jaume Pastor fue capitán, me pidió que le hiciera una menina corsaria para regalársela a su abanderada

-Presenta su colección después de doce años sin exponer. ¿Por qué ese parón?

-Fue por circunstancias a nivel personal, pero no he dejado de crear, siempre he hecho alguna para algún regalo o un encargo. Pero estas Navidades todo el mundo me llamaba para pedirme. Preparé una mini colección y la vendí toda. Y a partir de ahí pensé hacer una exposición y el Real Club Náutico es un sitio tan bonito.

-¿Cómo ve el papel de la mujer en el mundo artístico comarcal?

-Ha habido mujeres pintoras importantes. De hecho, hay más exposiciones de mujeres que de hombres. Hay mucha gente en la comarca que hace cosas maravillosas. Esta luz mediterránea es muy importante para los artistas.

-¿Qué le parece lo sucedido en París con Notre Dame?

-Tengo muy buenos recuerdos y fotos preciosas en Notre Dame. Me parece muy triste. Vamos a estar como diez años hasta que volvamos a encontrarla como la conocimos.