A POR EL MEJOR PLATO CON ACEITE DE OLIVA

JOSÉ IGLESIAS. DOCE RECETAS DE OTROS TANTOS COCINEROS HAN SIDO ELEGIDAS ENTRE 34 PROPUESTAS DE ESPAÑA Y EL EXTRANJERO PARA COMPETIR POR EL GALARDÓN DEL MEJOR PLATO ELABORADO CON ACEITE DE OLIVA DE JAÉN DE LA COSECHA 2019. ENTRE LOS 12 FINALISTAS, EL COCINERO DE LA VENTA DE POSA DE LA XARA, FEDERICO GUAJARDO, SE HA COLOCADO EN LA PARRILLA DE SALIDA PARA COMPETIR CON SU CREACIÓN QUE HA DENOMINADO 'SENSACIONES MEDITERRÁNEAS' UNA SENCILLA ENSALADA VALENCIANA CON SALAZONES COMO EL CAPELLÁN, LA MOJAMA Y EL PULPO SECO.
SEGÚN SU CREADOR, EL PLATO ES SENCILLO PERO CON UN GRAN TOQUE DE MODERNIDAD. EXPLICA GUAJARDO QUE EN SU ELABORACIÓN LLEVARÁ UNA ESPUMA DE TOMATE Y OTRA DE PEPINO, CON LOS SALAZONES Y OTROS ENCURTIDOS ALREDEDOR. EL CENTRO DEL PLATO LO PRESIDIRÁ UN HELADO ELABORADO CON JUGO DE LECHUGA, PEPINO Y CEBOLLA, Y TODO REGADO GENEROSAMENTE CON EL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA DE JAÉN DE LA ÚLTIMA COSECHA.
EN SU 16ª EDICIÓN, EL PREMIO DE COCINA CON ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA ORGANIZADO POR LA DIPUTACIÓN DE JAÉN, ES UNO DE LOS MÁS PRESTIGIOSOS DEL SECTOR ADEMÁS DEL MEJOR DOTADO ECONÓMICAMENTE (8.000 EUROS EL PRIMER PREMIO) Y SE CELEBRA EN EL MARCO DEL SALÓN DE GOURMETS EN FERIA MADRID. ENTRE SUS GANADORES TIENE UN HISTORIAL LLENO DE GRANDES CHEFS, COMO JORDI CRUZ, EN SU MOMENTO DESCONOCIDOS PERO QUE PRESENTARON SUS CREDENCIALES EN ESTE CERTAMEN.
FEDERICO GUAJARDO ESTARÁ EN MADRID EL PRÓXIMO 10 DE ABRIL ACOMPAÑADO DE JUAN MONTANER, GERENTE JUNTO A SU HERMANA ROSA DEL RESTAURANTE VENTA DE POSA. GUAJARDO DEBERÁ PREPARAR DURANTE UNA HORA Y DE CARA AL PÚBLICO UN TOTAL DE SIETE RACIONES DE SU CREACIÓN.
'SENSACIONES MEDITERRÁNEAS' TENDRÁ QUE CONVENCER A UN JURADO COMPUESTO POR JUAN CARLOS TRUJILLO, CHEF DEL RESTAURANTE 'CANELA EN RAMA' DE LINARES; FERNANDO HUIDOBRO, PRESIDENTE DE LA ACADEMIA ANDALUZA DE GASTRONOMÍA; RAFAEL GARCÍA SANTOS, CRÍTICO GASTRONÓMICO; Y JUANJO LÓPEZ, COCINERO DEL RESTAURANTE 'LA TASQUITA DE ENFRENTE' DE MADRID; MIENTRAS QUE MARTA DEL VALLE, DIRECTORA DEL SUPLEMENTO 'BUENA VIDA' DE EL PAÍS, SERÁ LA ENCARGADA DE OTORGAR LOS PREMIOS DE ESTA EDICIÓN.
DICE GUAJARDO QUE EL SABOR DEL ACEITE DE JAÉN, SU COLOR, SU AROMA, ES ÚNICO Y LE FASCINA. POR ELLO, LLEVA PRESENTANDO RECETAS PARA ESTE CONCURSO DESDE HACE 12 AÑOS, HASTA QUE FINALMENTE HA SIDO SELECCIONADO CON UN PLATO «DE LO MÁS SENCILLO QUE SE ME HABÍA OCURRIDO, CON EL ACEITE EN CRUDO, Y PRODUCTOS DE PROXIMIDAD DE LA COMARCA COMO LOS QUE UTILIZO A DIARIO EN LA VENTA DE POSA DONDE ESTOY DESDE HACE DOS MESES», INDICÓ.
¡MUCHA SUERTE Y BUEN ACEITE!.