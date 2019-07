Manuel Esteban Roch, nuevo entrenador del CD Dénia

Manuel Esteban Roch es el técnico elegido por Juan Benavente para que sea el técnico encargado de dirigir al CD Dénia desde el banquillo. Conocido futbolísticamente como Esteban, tiene 36 años y hasta hace ha estado en activo como jugador, por lo que su experiencia como entrenador es escasa.

En la temporada 2014/15 recaló en las filas del CD Jávea, donde tuvo como técnico a José Luis Bisquert. Allí coincidió con Santafé, jugador que actualmente estará bajo sus órdenes. No acabó la temporada en las filas del conjunto rojiblanco ya que se marchó algunas semanas antes de que finalizase la liga al Benidorm, equipo con el que disputó la promoción de ascenso a Tercera División.

Benavente mantuvo conversaciones con Diego Miñana, el extécnico groguet. Habló de proyecto deportivo, algo que para Miñana era primordial. Sus exigencias eran que continuase el 80% de jugadores que había tenido en la presente campaña. Abordaron la cuestión económica, aunque sus pretensiones no subieron demasiado. Pese a esto, el directivo dianense le hizo ver que no se podía llegar a sus exigencias por lo que no fue renovado.

El Dénia también ha llegado a un acuerdo para que Guillermo Santosjuanes sea el entrenador del primer equipo juvenil, que milita en la División de Honor. Este técnico hace tres temporadas realizó un brillante papel con el juvenil al que estuvo de cerca de ascender a Liga Nacional. Ahora regresa con la intención de repetir esa campaña tan exitosa.