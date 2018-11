MALA TRADUCCIÓN

Dice Javier Calvo, autor de 'El fantasma en el libro', que vivimos en un mundo de traducciones. La verdad es que están por todas partes. En el trabajo, en Internet, en la publicidad, por la calle. Hemos aprendido a no verlas pero nuestra relación con ellas es muy íntima.

La primera vez que yo advertí algo con respecto a una traducción fue con 'Matar a un ruiseñor' de Harper Lee. Estaba leyendo una edición muy antigua y aquella novela, que se suponía de estilo claro y sencillo, se me atragantó en las primeras páginas. Encontraba su lectura cuanto menos extraña y no entendía porqué. Hasta que me pareció dar con la clave. Pasaba algo raro con la traducción. No era correcta. Al menos no todo lo correcta que se podía atribuir a una novela de ese calado. Recuerdo que me chocó porque yo, como Paul Vàlery, creía entonces que traducir era «producir con medios diferentes efectos análogos».

Al ir mejorando mi inglés me ha vuelto a suceder puntualmente con algunos términos en libros y en alguna que otra película o serie. Y hace poco, en uno de esos foros de lectura que proliferan en la red, una lectora se quejaba de la misma situación con 'Guerra y paz'. Afirmaba que, al parecer, el clásico de Tolstoi contaba con tres traducciones de las cuales una era infame, otra correcta y la mejor (no os lo perdáis) estaba descatalogada. Esta chica poseía la edición infame y eso le había hecho abandonar el libro después de doscientas páginas.

Lo cierto es que la traducción no es una mera cuestión de palabras. Se trata más bien de hacer comprensible a los demás otra cultura, todo un universo diferente. Y eso digamos que no es tan fácil. Umberto Eco la definía como «el arte del fracaso» y para Cervantes era «el reverso de un tapiz». Aunque tal vez la definición que más me guste sea la de Günter Grass que afirmaba que «traducir es transformarlo todo para que nada cambie». Conocer otro idioma nos da esa posibilidad de transformación y otra todavía mejor, la de no quedarnos 'lost in translation'.