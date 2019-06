«A mi madre le durará varios días el susto por el derrumbe de la terraza» La terraza del primer piso que se derrumbó en Dénia y cuyos restos cayeron sobre dos locales. / LP Isabel, dueña del piso afectado en Dénia, fue atendida por un ataque de ansiedad al hundirse de madrugada la parte exterior sobre dos locales R. GONZÁLEZ DÉNIA. Viernes, 28 junio 2019, 00:28

Isabel, propietaria de un primer piso en Dénia que da al paseo del Saladar, vivió una experiencia sobrecogedora en la madrugada del miércoles al jueves. Sobre las dos, la terraza de su vivienda se desplomó sobre dos locales comerciales que hay debajo de su casa. Los nervios y el miedo que pasó fueron tan grandes que tuvo que ser atendida por los sanitario de una ambulancia al sufrir un ataque de ansiedad. Por suerte solo se produjeron daños materiales. Según reconoció ayer por la mañana su hijo, la mujer ya estaba mejor pero «a mi madre le durará varios días el susto por el derrumbe».

El suelo de la terraza se desplomó y los cascotes cayeron sobre un par de locales comerciales en los que, al ser de madrugada, no había nadie. Uno de ellos es utilizado como almacén por un bar cercano y una hora antes sí había acudido allí personal del establecimiento.

Algunos vecinos de la finca destacaron que se despertaron ante el estruendo porque parecía como «una bomba» o como si alguien hubiera caído sobre el tejado. Otros, en cambio, reconocieron que no habían descubierto lo ocurrido hasta primera hora de la mañana.

Hasta el lugar del incidente se desplazaron efectivos de la Policía Local y cuatro vehículos del parque comarcal de bomberos. Estos últimos se encargaron de realizar labores de saneamiento de la parte de la fachada. También estuvo allí el concejal de Protección Ciudadana, Javier Scotto. Según explicó, los agentes procedieron a localizar a los propietarios de las viviendas colindantes para inspeccionar sus terrazas y asegurarse de que no se produjera un efecto cascada.

En el primer piso, donde cedió la terraza, solo vive Isabel, una mujer mayor, y al lado hay una vivienda turística ocupada estos días por unos jóvenes británicos que en ese momento no estaban dentro porque había salido de fiesta, según señalaron fuentes policiales. También desmintieron los rumores de que allí hubiera una piscina instalada, ya que sólo tenía un mesa y unas sillas. «Era terraza más limpia y cuidada de todas», recalcaron algunos vecinos.

El arquitecto municipal procedió a la inspección de la vivienda afectada y de las zonas colindantes. En una de las terrazas de al lado estaba todo perfecto. En la otra detectó una pequeña fisura perimetral, que no era de gravedad. Pese a considerar que no había riesgo de que colapsase, se recomendó que no saliesen fuera. En cuanto a los locales contiguos a los que se quedaron sin techo, uno se había reforzado recientemente y en el otro, un banco, no parecía haber peligro, por lo que abrió al público. Unas vallas y una cinta delimitaban la zona afectada y a la que no podían acercarse los viandantes

La presidenta de la finca relató que hace un par de años se arreglaron las terrazas de al lado y «ya teníamos el dinero recogido» para actuar en ese tramo que ahora ha cedido. Además subrayó que un arquitecto inspeccionó el lugar el pasado año y que, aunque sabían que se había deteriorado algo, no les dijo que fuera necesario actuar con urgencia.