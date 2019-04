Una madre arremete contra Fullana por falta de personal para alumnos especiales El conseller de Educación y, tras él, Jaume Fullana. / T. Calvo Lamenta que el director general de Política Educativa aún no haya respondido al Ampa del Trenc d'Alba de Xàbia en su petición de refuerzo de profesionales R. GONZÁLEZ XÀBIA. Jueves, 18 abril 2019, 00:50

Una madre de Xàbia arremetió ayer contra Jaume Fullana, director general de Política Educativa, por la situación de falta de personal para los alumnos con necesidades especiales (NNEE) del colegio Trenc d'Alba, donde cursas sus estudios sus hijas. Esta escuela es el centro de referencia y en los últimos años ha visto incrementar el número de escolares que necesitan a especialistas de refuerzo. Sin embargo, ese alza no se ha traducido en un aumento de profesionales, lo que se traduce en una merma en la cobertura que pueden ofrecer.

Esta vecina de la localidad lamentó ayer que Fullana, con quien el colegio, la AMPA y la edil de Educación se reunieron hace meses, todavía no haya dado respuesta. Especialmente porque la petición y los contactos mantenidos con diferentes servicios de la Conselleria de Educación no han dado ningún fruto. Incluso presentaron unas 200 firmas para reivindicar más personal y lo único que han recibido es el «silencio de la administración».

Esta madre hizo hincapié en que su reacción era para dar voz a los que no se pueden expresar porque «esta injusticia es tan grande que no podía seguir callada». Según señaló, el Trenc d'Alba no tiene suficientes recursos para «cubrir las necesidades reales» y eso después lo sufren «las familias y, sobre todo, los alumnos, que reciben menos horas de atención específica o les toca compartir sesión con otros escolares». En su caso, lleva luchando durante cuatro cursos para que valoren a su hija y todavía no tiene un dictamen.

«Llevamos tiempo moviéndonos. Hemos ido escalón a escalón y solo nos ha faltado el conseller»

Sobre el colegio, alabó el esfuerzo que hace y la lucha por dar la mejor atención, pues solo cuenta con una educadora, que está a jornada completa. También dispone de un orientador, un especialista en Audición y Lenguaje (AL) y otro en Pedagogía Terapéutica (PT), que están a media jornada. Además, destacó que el Servicio Psicopedagógico Escolar (SPE) se han volcado con ellos y les han ofrecido más AL de forma voluntaria, pero les haría falta conseguir más PT, aunque ese tipo de personal depende de la Conselleria de Educación y ahí es donde han encontrado el obstáculo.

En ese sentido, relató que «llevamos tiempo moviéndonos. Hemos ido escalón a escalón hasta Fullana y solo nos ha faltado acudir al conseller Marzà».

En una carta hecha pública ayer por esta madre, incidió en la necesidad de que se dote al Trenc d'Alba de más personal para NNEE. Según esgrime, las actuales deficiencias en la atención del alumnado van desde el diagnóstico tardío o inexistente a la «atención insuficiente» por parte de los especialistas que tiene el colegio debido a que las horas asignadas están por debajo de las necesidades reales. Y, además, reivindicó una segunda educadora.

Asimismo, comentó que tiempo atrás se apostó por la inclusión de los estudiantes con necesidades especiales y que, si bien al principio se podía conseguir, ahora ya no es posible. El motivo es que al convertirse el Trenc d'Alba en centro de referencia, ha crecido el número de escolares que requieren de esa atención especializada, pero eso no ha ido aparejado con más personal con el que llevar a cabo esa importante labor.