Lucha contra agresiones machistas en las fiestas

Orba ha lanzado la campaña «Los mandamientos del NO», que pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre las actitudes machistas que sufren muchas mujeres en las fiestas, durante las verbenas y los actos de ocio nocturnos. Según el alcalde, Ignasi Cervera, «las últimas dos campañas han servido para concienciar sobre lo que es la violencia machista y para empoderar a las mujeres frente a la misma, pero ahora toca dar un paso más». En ese caso, la iniciativa «alude directamente al hombre, le dice qué actitudes no son correctas si no quiere ejercer este tipo de violencia contra las mujeres en fiestas o, directamente, le anima a denunciarlas para no ser cómplice de esta», señala el primer edil. Cervera recuerda la «aparición de multitud de 'manadas'» en pueblos próximos, por lo que «todavía estamos muy lejos de conseguir que las mujeres se sientan seguras en estos espacios de ocio, y es algo que como Ayuntamiento no lo podemos permitir».