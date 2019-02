El líder del PSPV Dénia matiza que no hay «nada oscuro» en los cambios de la lista electoral Vicent Grimalt con los integrantes de la candidatura durante la presentación de la lista del PSPV. / Tino Calvo Vicent Grimalt apunta que lo mismo da ir el número tres que el siete porque espera alcanzar al menos los ediles que tiene ahora el grupo R.GONZÁLEZ/B.ORTOLÀ Miércoles, 20 febrero 2019, 00:13

«No hay nada oscuro detrás de los cambios de la lista electoral de este año respecto a la de 2015. Se han hecho cambios por mover a la gente». De hecho, «da lo mismo ir de 3 que de 7 porque esperamos sacar al menos siete concejales en las elecciones de mayo». Así se pronunció ayer el candidato a la alcaldía de Dénia, Vicent Grimalt, tras su primera aparición pública una vez conocida la candidatura que concurrirá a los comicios de mayo. En esta lista y respecto a la de 2015, baja dos puestos a la actual edil de Territorio, Maria Josep Ripoll, que pasa del 2 al 4, y cuatro posiciones al alcalde de Jesús Pobre, Javier Scotto, que antes aparecía el 3 y ahora queda el 7.

El líder de los socialistas dianenses insistió en que no hay que buscar motivos «ocultos» detrás de su decisión porque los actuales concejales han llevado a cabo un «buen trabajo» durante esta legislatura. En ese sentido, remarcó que el descenso no es una forma valorar su labor. En el caso de Ripoll, Grimalt hizo hincapié en que si no estuviera contento con su trabajo, en vez de figurar en el 4, directamente «no la habría puesto en la lista». Y en términos similares se refirió a Scotto, que está al frente de la Concejalías de Seguridad Ciudadana y Mercados.

La actual responsable de Juventud y Servicios Sociales, Cristina Morera, sube dos puestos y se sitúa detrás de Grimalt. Óscar Mengual también ha experimentado un ascenso destacado, pues se coloca en el número 3 cuando en la anterior ocasión partió en el 7. Alguien que permanece inamovible es Paco Roselló, que se mantiene en el 5.

Maite Pérez y Javier Scotto avanzan su intención de encabezar las candidaturas de La Xara y Jesús Pobre

Maite Pérez es una nueva incorporación en la lista del PSPV de Dénia en el sexto puesto (en 2015 solo iba por La Xara y se alzó con la alcaldía). Elisabet Cardona pasa del sexto al octavo lugar en la candidatura en la que repiten Raúl García de la Reina y Sandra Gertrudix en el noveno y décimo lugar, respectivamente.

Tras ellos aparecen cuatro incorporaciones. Se trata de Pep Doménech, Melani Ivars (independiente y fallera mayor de Dénia el pasado año), Joan Sapena (independiente) Ana Ceballos. El resto de la lista está conformado por Mike Kosok, Pepa Martí, Paco Tur, Vicent Bixquert, Joanmi Rafet, Elsa París y Juan Pablo Uribe.

Lo de las variaciones en la lista no parece haber pillado por sorpresa a algunos. Scotto aseguró que en 2015 ya fueron advertidos por Grimalt de que «los que iban en los primeros puestos luego podían estar un poco más atrás». Dicho y hecho, así le ha ocurrido a él. Aunque el alcalde de Jesús Pobre le quitó hierro al asunto y apuntó que «creo que hemos hecho un buen trabajo en estos cuatro años y por ello estamos en la lista, además estoy convencido de que nuestra propuesta es la mejor de las que se presentarán a los comicios».

Scotto avanzó su intención de repetir como candidato de esta Eatim, aunque «todavía no hemos terminado de confeccionar la lista». Lo que sí descartó fue ir a la Diputación.

Por su parte, la primera novedad de la candidatura socialista, Maite Pérez, afirmó ayer que vivirá la próxima legislatura «con la misma intensidad que lo he hecho durante estos cuatro años. He descubierto un mundo, el político, que me encanta». Y es que la alcaldesa de La Xara considera que la política «hay que vivirla de forma pasional, si no es así, se pierde la esencia y por consiguiente el interés».

Por ello, Pérez pretende limitar esta etapa, «me estoy autoconvenciendo de que van a ser mis últimos cuatro años porque si sigo más cabe la posibilidad de que pierda la pasión».

Respecto a Vicent Grimalt, reveló que su relación viene de lejos, «le conozco desde que tengo uso de razón». Incidió en que ambos tienen caracteres «muy parecidos», por lo que avisó de que su relación «puede ser muy explosiva, tanto para bien como para mal, los que más lo sufren son los compañeros». Maite Pérez volverá a presentarse a la alcaldía de La Xara. En caso de que gane de nuevo y que también sea concejal de Dénia, le pide a Grimalt que le dé un departamento que pueda compatibilizar con las labores al frente de la Eatim.

El resto de formaciones políticas todavía no han dado a conocer sus candidaturas, como mucho a sus cabezas de lista. El PP fue el primero en anunciar que María Mut estaría al frente, pero aún está pendiente el resto de resto de integrantes. Compromís está liderado de nuevo por Rafa Carrió, mientras que Podemos pugnará con Álex Rodenkirchen al frente.

Quienes todavía ni siquiera han anunciado su cabeza de cartel son Ciudadanos o Gent de Dénia. Centre Unificat no se presentará en solitario, pero aún no tiene claro si se integrará en otra formación, si colaborará con ella o si simplemente no concurrirá a los comicios, según dijo ayer su líder, Pepa Font. Tampoco se ha hecho pública la candidatura de VOX. Muchos contrincantes opinan que tiene posibilidades de lograr representación municipal.